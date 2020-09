Il Santo del giorno, 7 Settembre, Guido Monaco o Guido d’Arezzo, l’inventore delle note

Il Santo del giorno, 7 Settembre, Guido Monaco o Guido d’Arezzo, l’inventore delle note – Eugenia Picco – S. Cloud, che dovrebbe essere patrono di Gombitelli…

Come il Latino aveva unificato popoli diversissimi che potevano comunicare tra di loro, scambiarsi culture diverse, attraverso un linguaggio comune, grazie a questo monaco benedettino, la musica ebbe un linguaggio universale!

Guido monaco, conosciuto anche come Guido d’Arezzo(991 circa –1050 circa), è stato un importantissimo teorico musicale ed è considerato l’ideatore della moderna notazione musicale, con la sistematica adozione del tetragramma.

Il suo trattato musicale, il Micrologus, fu il testo di musica più diffuso del Medioevo.

Il luogo della sua nascita è incerto: Arezzo, Ferrara, Pomposa, Talla sono alcuni tra i centri che se ne contendono i natali.

Tra il 1026 e il 1032, Papa Giovanni XIX lo invitò a Roma affinché gli spiegasse la sua opera.

Fu monaco benedettinoe curò l’insegnamento della musica nell’Abbazia di Pomposa, sulla costa Adriatica vicino a Ferrara, dove notò la difficoltà che i monaci avevano ad apprendere e ricordare i canti della tradizione Gregoriana e la ritmica della musica. Per risolvere questo problema, ideò e adottò un metodo d’insegnamento completamente nuovo, che lo rese presto famoso in tutta l’Italia settentrionale. L’ostilità e l’invidia degli altri monaci dell’abbazia gli suggerirono di trasferirsi ad Arezzo, città che, benché priva di un’abbazia, aveva una fiorente scuola di canto. Qui giunto, si pose sotto la protezione del vescovo Tedaldo, a cui dedicò il suo famoso trattato: il Micrologus.

Dal 1025, Guido fu insegnante di musica e canto nell’antica sede della cattedrale di Arezzo, situata al Colle del Pionta, fuori dalle mura della città. Qui ebbe modo di proseguire gli studi intrapresi a Pomposa arrivando a codificare la moderna notazione musicale, che avrebbe rivoluzionato il modo di insegnare, comporre e tramandare la musica.

Per aiutare i cantori, Guido aveva usato le sillabe iniziali dei versi dell’inno a San Giovanni Battista di Paolo Diacono per denotare gli intervalli dell’esacordo musicale:

« Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes »

« Affinché possano con libere

voci cantare

le meraviglie delle azioni

tue i (tuoi) servi,

cancella del contaminato

labbro il peccato,

o san Giovanni »

(Inno a San Giovanni)

La mano guidoniana: da cui derivarono i nomi delle note Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La.

In questo modo, Guido pose le basi del solfeggio.

Ancora passi in avanti dovevano essere compiuti per arrivare alle “note” come noi le conosciamo, con le altezze, cioè il suono grave o acuto che non era contemplato da Guido: e questi furono compiuti nel Rinascimento e poi infine con Giovanni Battista Doni propose inoltre, per ragioni eufoniche, di sostituire il nome “Ut” con “Do”, derivato dalla parola ‘Dominus’ cioè ‘Signore’ in riferimento a Dio (ma molto probabilmente scelse il nome “Do” come chiara allusione al suo cognome)

Ma intanto la rivoluzione di Guido fu grandiosa, codificando il modo di scrivere le note (notazione) definendo le posizioni di esse sulle righe e negli spazi del rigo musicale e proponendo un sistema unificato per la loro scrittura (utilizzando, per la parte terminale della nota, un quadrato, che sarebbe poi diventato un rombo ed infine un ovale).

Il rigo usato da Guido aveva quattro righe (a differenza del moderno pentagramma, introdotto invece da Ugolino Urbevetano da Forlì, che ne ha cinque) ed era perciò detto tetragramma. A Guido si deve inoltre l’invenzione di un sistema mnemonico, detto mano guidoniana, per aiutare l’esatta intonazione dei gradi della scala o esacordo.

La notorietà che la diffusione del Micrologus gli diede in tutta Italia fece sì che fosse invitato a Roma da Papa Giovanni XIX. Pare che Guido vi si recasse nel 1028, soggiornando al Laterano ed illustrando alla Curia Papale le novità che aveva introdotto; ritornò però presto ad Arezzo a causa della sua salute cagionevole.

Statua a Guido Monaco nella piazza omonima ad Arezzo.

Eugenia Picco

Anna Eugenia Picco (Crescenzago, 8 novembre 1867 – Parma, 7 settembre 1921) è stata una religiosa e mistica italiana, superiora generale della congregazione delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, venerata come beata dalla Chiesa cattolica.

Figlia di un musicista non vedente, Giuseppe Picco, rinomato violinista alla Scala, e di Adelaide Del Corno, nacque in un paese sobborgo di Milano e venne cresciuta in ambiente agiato e poco religioso.

Inizialmente venne affidata spesso alla cura degli zii paterni durante i frequenti viaggi di lavoro dei genitori, spesso impegnati in tournée all’estero. Con la prematura scomparsa del padre in circostanze misteriose nel corso di una tournée negli Stati Uniti, Eugenia, ancora piccola, tornò a vivere con la madre e con Basilio Recalcati, suo nuovo convivente (dal quale la donna ebbe in seguito altri tre figli).

La madre era interessata più alla vita mondana e desiderava per la figlia una carriera artistica. La giovane Eugenia, invece, iniziò a frequentare l’oratorio delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di via Parini a Milano e la Basilica di Sant’Ambrogio.

Eugenia, che andava maturando un crescente desiderio di ascesi, a vent’anni riferì di essere stata colpita da un fenomeno di transverberazione: in una sera di particolare afflizione, infatti, sarebbe stata “trapassata da una lama di luce” emessa dall’icona appesa sul muro sopra il suo letto.

Per la giovane Eugenia divenne chiara la scelta di dedicarsi alla vita religiosa entrando nelle Orsoline, il cui noviziato si svolgeva a Milano. Il desiderio e la necessità di Eugenia di staccarsi definitivamente dall’ambiente milanese e soprattutto familiare ostile, suggerì alle suore Orsoline, alle quali aveva confidato le sue intenzioni, di indirizzarla per prudenza altrove. La scelta cadde sulle suore Chieppine, le Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, ordine da poco fondato a Parma da Agostino Chieppi.

Il 31 agosto 1887, Eugenia fuggì di casa di nascosto a causa dell’opposizione della madre e del convivente. Rifugiatasi a Parma, Eugenia fu accolta da don Agostino Chieppi e il 10 giugno 1891 fece la professione religiosa con i voti di castità, povertà e ubbidienza, prendendo il nome di suor Anna Eugenia.

Dopo essere stata educatrice, maestra delle novizie e segretaria della congregazione, nel 1911 fu eletta superiora generale, carica che mantenne fino alla morte.

Le attività di Eugenia Picco come superiora del suo ordine furono inizialmente educative e poi caritatevoli, in particolare verso i poveri. Durante la prima guerra mondiale dedicò gran parte dei suoi sforzi e di quelli del suo ordine alla cura e all’accoglienza dei feriti di guerra, aprendo le porte della casa madre delle Chieppine e operando negli ospedali militari. Si dedicò anche all’accoglienza e all’educazione dei figli di coloro che erano chiamati al fronte, e che non potevano quindi provvedere al loro completo sostentamento.

Nel 1919 suor Eugenia subì l’amputazione di un piede a causa di un’artrosinovite.

Fu comunque rieletta superiora generale nel 1919.

Morì a 54 anni, probabilmente per una tubercolosi.

Dopo la morte di suor Eugenia iniziò a diffondersi la sua fama di santità, già avvertita quand’era ancora in vita e dovuta, come affermano i documenti, al fatto che suor Eugenia era «vista da tutti come esempio di straordinaria virtù e come modello di pietà, di zelo, di prudenza, di spirito di sacrificio e di saggezza.»

Il processo di beatificazione iniziò nel settembre del 1945: il 18 febbraio 1989 fu riconosciuto l’esercizio eroico delle virtù e suor Eugenia Picco fu dichiarata venerabile.

Il 20 dicembre 1999 fu pubblicato il decreto sul miracolo a firma del cardinal José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Alla sua intercessione fu attribuita dalla Chiesa cattolica la guarigione ritenuta prodigiosa di Camillo Talubingi Kingombe, della diocesi di Uvira (nell’allora Zaire), avvenuta il 25 agosto 1992.

Eugenia Picco fu dichiarata beata da Giovanni Paolo II il 7 ottobre 2001, insieme ad altri sette venerabili. È commemorata il 7 settembre, data della sua morte.

San Cloud(Clodoaldo) venerato a Parigi: dovrebbe essere patrono di Gombitelli!

7 settembre 524 – 560

Nacque nel 522 ed era figlio di Chloromiro, re di Orleans, che era, a sua volta, figlio di Clodoveo, re dei Franchi.



Ma rinunciò al mondo, consacrandosi al servizio di Dio.

E dopo aver distribuito le sue fortune ai poveri, si ritirò a vita eremitica sottoponendosi ad una dura disciplina.

Morì nel 560 e la maggior parte delle sue reliquie sono rimaste nella chiesa parrocchiale del suo villaggio.

La sua festa ricorre al 7 di settembre.

Patronato: Fabbricanti di chiodi



E perciò dovrebbe essere il patrono di Gombitelli! che invece ha una chiesa intitolata a S. Michele, comunque il santo prediletto dai Longobardi e quelle terre del Nord, da dove vengono (in più ondate e periodi, ma sempre di là) gli antenati di queste terra che parlava un linguaggio con radici lontanissime nei Liguri (sempre legati ai Celti del Nord) e poi con apporti piemontesi, lombardi e longobardi, bergamaschi, tedeschi e dal Frignano, terra ligure dei Friniat e poi longobarda…

Ma se si parla di “chiodi” in senso lato, io credo potrebbe essere patrono d’Italia, visto il modesto debito pubblico che abbiamo!!! e di tanti Italiani che una volta, si diceva, piuttosto impegnano il materasso, ma vanno ugualmente in ferie! Oggi invece comprano in TV Marion o Fabbricatore o Riccardo Corredi, ma in vacanza ci vanno comunque!

Martirologio Romano: Nel villaggio di Saint-Cloud nel territorio di Parigi in Francia, san Clodoaldo, sacerdote, che, nato da stirpe regale, dopo la morte violenta del padre e dei fratelli, fu accolto dalla nonna santa Clotilde e, rifiutato con sdegno il potere terreno, si fece chierico.

Tutte le tre grandi dinastie francesi, Merovingia, Carolingia e Capetingia, hanno donato alla Chiesa eletti fiori di santità.

Tra i discendenti di Meroveo si annoverano innanzitutto Clodoveo, il primo re franco che si fece battezzare e sua moglie Santa Clotilde.

Dopo Santa Clotilde, dunque, il primo principe franco di cui fu autorizzato il culto fu suo nipote Clodoaldo, volgarmente chiamato Saint Cloud. Suo padre Clodomiro, re d’Orléans, aveva sconfitto in battaglia il re di Borgogna San Sigismondoe lo aveva fatto prigioniero di guerra con sua moglie ed i figli. Assassinato, gli successe al trono suo fratello Gondomaro, che vendicò l’uccisione del fratello eliminando a sua volta Clodomiro.

I suoi tre figli, Thibault, Gonthaire e Clodoald, si trovarono allora affidati alla custodia della nonna Santa Clotilde, che li allevò cristianamente, nella speranza che un giorno potessero suddividersi il regno di loro padre, provvisoriamente affidato a dei luogotenenti ed allo zio Childeberto. Quest’ultimo e suo fratello Clotario iniziarono però a complottare per eliminare i tre giovani nipoti e spartirsi i territori di cui erano eredi.

Un paggio di Childeberto fu allora inviato a ricattare Clotilde, costringendola a scegliere tra la morte dei ragazzi e la vita monastica.

Clotario si impuntò però nel lasciare a Clotilde la sola libertà di scelta sul tipo di esecuzione ed immediatamente pugnalò Teodaldo, il maggiore dei tre.

Il secondogenito Gunther, in preda al terrore, fuggì da Childeberto che tentò di proteggerlo, ma sopraggiunse Clotario e lo uccise.

Clodoaldo invece, forse per un disegno particolare della Provvidenza, riuscì a salvarsi dall’ira omicida dello zio e ad essere portato il luogo sicuro da alcuni amici.

Secondo la versione tramandata da San Gregario di Tours, una volta raggiunta la maggiore età, anziché reclamare il trono perduto preferì pronunciare i voti, ponendosi così interamente al servizio di Dio!



I suoi studi non consistettero che nella lettura delle Sacre Scritture ed il suo piacere nel vivere nella più severa ascesi.

Dopo aver dispensato alle chiese ed ai poveri tutti quei beni materiali che erano sfuggiti alla razzia dei suoi zii, decise di seguire le orme del santo eremita Severino, che conduceva una vita solitaria e contemplativa in un eremo alle porte di Parigi.

Il giovane principe ricevette dalle sue mani l’abito religioso e si intrattenne per qualche tempo in sua compagnia al fine di formarsi degnamente a tutte le virtù monastiche.

Childeberto e Clotario non potevano ignorare il loro nipote, ma vedendolo senza pretesa alcuna, lo lasciarono in libertà e gli donarono quanto necessario per vivere più comodamente nel luogo del suo ritiro.

Clodoaldo, non ritenendo la sua condotta ancora abbastanza solitaria, abbandonò la periferia parigina (forse conscio che gli zii per ora non gli volevano il male assoluto, ma passando il tempo…) si trasferì segretamente in Provenza, lontano dalla vista e dalla compagnia di tutti i suoi conoscenti e…parenti!

Mentre si stava costruendo la propria cella, un povero si presentò dinnanzi a lui. Pur essendo anch’esso povero, senza nè oro, nè argento, nè provvigioni da potergli donare, si spogliò generosamente del proprio saio. Come altri santi francesi (che diventerà patria della moda!), primo fra tutti: S. Martino!

Questo atto di carità fu così gradito a Dio che la notte successiva l’oggetto donato s’illuminò come per incanto e gli abitanti dei dintorni furono testimoni di questo miracolo.

Iniziarono dunque a recarsi da lui per onorare la sua santità e per ricevere i suoi consigli.

Clodoaldo constatò suo malgrado di essere ormai divenuto più popolare in Provenza che a Parigi e scelse allora di tornare a Nogent-sur-Seine, a sud-ovest di Parigi.

Ma qui Eusebio, l’allora vescovo della capitale francese, lo ordinò prete su sollecitazione del popolo.

Dopo aver esercitato per qualche tempo il suo ministero, morì santamente il 7 settembre probabilmente dell’anno 560.

Questo principe sacerdote fu da subito onorato con un culto assai popolare e si dice: per assonanza del nome: Cloud(che in germanico sta per: combattente coraggioso) con clou, chiodoin francese, ma non ne sono del tutto sicuro, fu considerato patrono dei fabbricatori di chiodi.