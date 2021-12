Il Santo del giorno, 6 Dicembre: S. Nicola di Bari

S. Nicola da Myra a Bari, a Venezia, Rimini, alla Lorena, a terza icona nella chiesa ortodossa russa…fino a diventare Babbo Natale! Questa l’importanza del santo di oggi!

San Nicola di Bari, noto anche come san Nicola di Myra, san Nicola dei Lorenesi, san Nicola Magno, san Niccolò e san Nicolò (Patara di Licia, 270 circa – Myra, 6 dicembre 343), è venerato come santo dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane.

Fu vescovo di Myra (oggi Demre), una città situata in Licia, una provincia dell’Impero bizantino, che si trova nell’attuale Turchia. È noto anche al di fuori del mondo cristiano, perché la sua figura ha dato origine al mito di Santa Claus (o Klaus), conosciuto in Italia come Babbo Natale.

Le sue reliquie sono conservate a Bari, Venezia, Rimini, Saint-Nicolas-de-Port, Bucarest, Volos ed anche in Bulgaria, nella chiesa della città di Cernomoretz.

Nacque probabilmente a Pàtara di Licia, fra il 261 ed il 280, da Epifanio e Giovanna che erano cristiani e benestanti.

Cresciuto in un ambiente di fede cristiana, perse, secondo le fonti più diffuse, prematuramente i genitori a causa della peste. Divenne così erede di un ricco patrimonio che distribuì tra i poveri e perciò ricordato come grande benefattore. Un po’ come Babbo Natale…!

In seguito lasciò la sua città natale e si trasferì a Myra dove venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita di Myra, venne acclamato dal popolo come nuovo vescovo. Imprigionato ed esiliato nel 305 durante la persecuzione di Diocleziano, fu poi liberato da Costantino nel 313 e riprese l’attività apostolica.

Non è certo che sia stato uno dei 318 partecipanti al Concilio di Niceadel 325: secondo la tradizione, comunque, durante il concilio avrebbe condannato duramente l’Arianesimo, difendendo l’ortodossia, ed in un momento d’impeto avrebbe preso a schiaffi Ario!

Ottenne dei rifornimenti durante una carestia a Myra e la riduzione delle imposte dall’Imperatore: ed ecco anche qui che ritorna il Babbo Natale!

Morì a Myra il 6 dicembre, presumibilmente dell’anno 343, forse nel monastero di Sion.

Il culto si diffuse dapprima in Asia Minore (nel VI secolo 25 chiese a Costantinopoli erano a lui dedicate), con pellegrinaggi alla sua tomba, posta fuori dell’abitato di Myra.

Numerosi scritti in greco ed in latino, ne fecero progressivamente diffondere la venerazione verso il mondo bizantino-slavo e in Occidente, a partire da Roma e dal Meridione d’Italia, allora soggetto a Bisanzio.

San Nicola è così diventato, già nel Medioevo, uno dei santi più popolari del cristianesimo e protagonista di molte leggende riguardanti miracoli a favore di poveri e defraudati.

Si narra ad esempio, che Nicola, venuto a conoscenza di un ricco uomo decaduto che voleva avviare le sue tre figlie alla prostituzione, perché non poteva farle maritare decorosamente, abbia preso una buona quantità di denaro, lo abbia avvolto in un panno e, di notte, l’abbia gettato nella casa dell’uomo in tre notti consecutive, in modo che le tre figlie avessero la dote per il matrimonio!

Un’altra leggenda narra che Nicola, già vescovo, resuscitò tre bambini che un macellaio malvagio aveva ucciso e messo sotto sale per venderne la carne.

Per questi episodi, dati di nascosto come nella notte più importante dell’anno, San Nicola è ritenuto un santo benefattore e protettore, specialmente dei bambini.

Viene festeggiato il 6 dicembre e il 9 maggio.

Le sue spoglie furono conservate nella cattedrale di Myra fino al 1087. Quando Myra cadde in mano musulmana, Bari e Venezia, che erano dirette rivali nei traffici marittimi con l’Oriente, entrarono in competizione per il trasferimento in Occidente delle reliquie del santo.Una spedizione barese di 62 marinai, tra i quali i sacerdoti Lupo e Grimoldo, partita con tre navi di proprietà degli armatori Dottula, raggiunse Myra e si impadronì di circa metà dello scheletro di Nicola, che giunse a Bari il 9 maggio 1087.

Secondo la leggenda, le reliquie furono depositate là, dove i buoi che trainavano il carico dalla barca si fermarono.

Alcune colonne del tempio, poi, seguirono la nave dei marinai baresi fino a Bari. Si trattava in realtà della chiesa dei benedettini (oggi chiesa di San Michele Arcangelo) sotto la custodia dell’abate Elia, che in seguito sarebbe diventato vescovo di Bari. L’abate promosse tuttavia l’edificazione di una nuova chiesa dedicata al santo, che fu consacrata due anni dopo da Papa Urbano II, in occasione della definitiva collocazione delle reliquie sotto l’altare della cripta. Da allora san Nicola divenne compatrono di Bari assieme a San Sabino e le date del 6 dicembre (giorno della morte del santo) e 9 maggio (giorno dell’arrivo delle reliquie) furono dichiarate festive per la città.

La traslazione veneziana

Anche perché si tratta di S. Nicola di Bari, è meno noto il fatto che Venezia si divise con Bari la custodia delle reliquie di San Nicola.

I Veneziani, infatti, non si erano rassegnati all’incursione dei Baresi e nel 1099-1100, durante la prima crociata, approdarono a Myra, dove fu loro indicato il sepolcro vuoto dal quale i baresi avevano prelevato le ossa. Tuttavia qualcuno rammentò di aver visto celebrare le cerimonie più importanti, non sull’altare maggiore, ma in un ambiente secondario. Fu in tale ambiente che i veneziani rinvennero una gran quantità di minuti frammenti ossei che i baresi non avevano potuto prelevare. Questi vennero traslati nell’abbazia di San Nicolò del Lido.

San Nicolò venne quindi proclamato protettore della flotta della Serenissimae la chiesa divenne un importante luogo di culto.

San Nicolò era infatti venerato come protettore dei marinai e non a caso la chiesa era collocata sul Porto del Lido, là dove finiva la laguna e cominciava il mare aperto. A San Nicolò del Lido terminava l’annuale rito dello sposalizio del Mare.

Solo in tempi recenti, l’autenticità delle spoglie veneziane è stata accertata, ponendo fine a una secolare contesa fra le due città.

San Nicola a Rimini

Nel gennaio 2003, la Chiesa cattolica di Rimini, d’intesa con il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, faceva dono di un frammento dell’òmero sinistro di San Nicola, alla Diocesi Greco-Ortodossa di Dimitriade (la greca Volos), che ne aveva inoltrato richiesta.

Secondo la tradizione, l’òmero di San Nicola giunse a Rimini in modo piuttosto rocambolesco. Protagonista della vicenda sarebbe stato un vescovo tedesco, che aveva trafugato la reliquia a Bari.

Nel 1177, papa Alessandro III si fermò a Rimini venendo proprio da Venezia; il pontefice volle sottoporre la reliquia alla prova del fuoco per accertarsi della sua originalità: “le fiamme non la bruciarono, anzi, emanarono un profumo intenso”. San Nicola fu proclamato co-patrono di Rimini, nel 1633.

Il primo indizio sull’autenticità della tradizione è l’assenza, fra le reliquie baresi, proprio dell’òmero sinistro.

La prova definitiva che si tratta della parte mancante a quanto dello scheletro è venerato Bari, è giunta dalla ricognizione anatomica e lo studio antropometrico e dalla ricognizione antropologica, effettuate in occasione della donazione del 2003.

La reliquia riminese è custodita nella chiesa di San Nicolò al Porto, nella cappella detta “celestina” dai Padri Celestini, cui appartenne l’edificio dal XIV al XVIII secolo. La chiesa medievale fu praticamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale; sopravvissero solo il campanile e la “cappella celestina”; in entrambi, ma soprattutto nella seconda, sono visibili affreschi della scuola riminese del ‘300.

Il miracolo

Dopo l’arrivo in Lorena, nel 1087, di una reliquia del santo, una falange della mano destra, riportata da Bari dal signore Aubert di Varangéville, un villaggio, quello di Port, diventa Saint-Nicolas-de-Port e dal 1093 ha una chiesa dedicata al santo divenuto patrono della Lorena: San Nicola dei Lorenesi.

Intorno al 1230, il cavaliere di Lorena, Cunon de Réchicourt, al seguito dell’imperatore Federico II di Svevia, fu fatto prigioniero durante la sesta crociata. Avrebbe pregato, il 5 dicembre 1240, San Nicola prima di addormentarsi nella sua cella. La mattina, si sarebbe svegliato ancora attaccato alle catene che poi caddero durante la messa, sui gradini della chiesa di Saint-Nicolas-de-Port!

Da allora, ogni anno, il sabato prima della festa di San Nicola, si celebra una processione in memoria del famoso “miracolo”.

Nel 1429, prima di lasciare il suo paese per salvare la Francia, Giovanna d’Arco andò a visitare la tomba del santo a Saint-Nicolas-de-Port.

Alla fine del XV secolo, per ringraziare san Nicola di aver salvato il Ducato di Lorena, contro il duca di Borgogna Carlo il Temerario (morto durante la battaglia di Nancy il 5 gennaio 1477), il duca di Lorena Renato II ricostruisce la chiesa della città di Saint-Nicolas-de-Port.

Una volta iniziati i lavori, nel 1481, essa diventerà una maestosa basilica di stile gotico fiammeggiante quasi grande come Notre-Dame di Parigi. Nel 1622 il duca Enrico II di Lorena ottiene dal Papa Gregorio XV, la costruzione di una chiesa per i suoi sudditi che vivono a Roma. Questa bella chiesa barocca, si trova vicino a Piazza Navona; è naturalmente dedicata al santo patrono della nazione lorenese e si chiama Chiesa di San Nicola dei Lorenesi.

Più generalmente, in ogni città o villaggio in Lorena il 5 o 6 dicembre si tiene una processione in onore di San Nicola.

San Nicola visita le case la notte tra il 5 e il 6 dicembre, spesso accompagnato dal suo asino e regala dolci e caramelle ai bambini che cantano il famoso “lamento di San Nicola”. Nella parte di lingua tedesca della Lorena, San Nicola (Sankt Nikolaus) è accompagnato tradizionalmente dal suo assistente Rüpelz o Ruprecht (equivalente spauracchio).

Iconografia

Il suo emblema, è il bastone pastorale (simbolo del vescovato) e tre sacchetti di monete (od anche tre palle d’oro) queste in relazione alla leggenda della dote concessa alle tre fanciulle.

Nello stemma di Collescipoli (Terni) è rappresentato a cavallo con un fanciullo alle sue spalle.

Negli affreschi dell’Abbazia di Novalesa (XI secolo), tra i primi conosciuti in occidente, porta il pastorale e indossa una casula blu e una raffinata stola a motivi geometrici. Tradizionalmente viene quindi rappresentato vestito da vescovo con mitra e pastorale.

L’attuale rappresentazione in abito rosso bordato di bianco origina dal poema A Visit from St. Nicholas del 1821 di Clement C. Moore, che lo descrisse come un signore allegro e paffutello, contribuendo alla diffusione della figura mitica, folkloristica, di Babbo Natale!

Nella Chiesa ortodossa russa san Nicola è spesso la terza icona insieme a Cristo ed a Maria col Bambino nell’iconostasi delle chiese.