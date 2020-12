Il Santo del giorno, 30 Dicembre: la Sacra Famiglia

Il Natale ci ha già mostrato la Sacra Famiglia raccolta nella grotta di Betlemme, ma oggi siamo invitati a contemplarla nella casetta di Nazareth

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Nazareth, Palestina, I secolo

Il Natale ci ha già mostrato la Sacra Famiglia raccolta nella grotta di Betlemme, ma oggi siamo invitati a contemplarla nella casetta di Nazareth, dove Maria e Giuseppe sono intenti a far crescere, giorno dopo giorno, il fanciullo Gesù.

Possiamo immaginarla facilmente (gli artisti l’hanno fatto spesso) in mille situazioni e atteggiamenti, mettendo in primo piano o la Vergine santa accanto al suo Bambino, o il buon san Giuseppe, l’uomo giusto, nella bottega di falegname (o forse carpentiere) dove il fanciullo impara anche il lavoro umano, giocando.

La festa della Sacra Famiglia nella liturgia cattolica, nel secolo XVII, veniva celebrata diversamente a seconda dei luoghi.

Papa Leone XIII, nel 1895, la fissò alla terza domenica dopo l’Epifania “omnibus potentibus”, ma fu papa Benedetto XV che, nel 1921, la estese a tutta la Chiesa, fissandola alla domenica compresa nell’ottava dell’Epifania; Papa Giovanni XXIII la spostò alla prima domenica dopo l’Epifania; attualmente è celebrata nella domenica dopo il Natale o, in alternativa, il 30 dicembre negli anni in cui il Natale cade di domenica.

La celebrazione fu istituita per dare un esempio e un impulso all’istituzione della famiglia, (che oggi sta andando dove sta andando!!!) cardine del vivere sociale e cristiano, prendendo a riferimento i tre personaggi che la componevano, figure eccezionali, sì, ma con tutte (meglio dire: alcune! mentre di altre sembrano per fortuna celesti, esenti!) le caratteristiche di ogni essere umano e con le problematiche di ogni famiglia.

Innanzitutto le tre persone che la componevano: Maria, la prescelta fra tutte le creature (tanto che fu concepita senza peccato originale!) a diventare la corredentrice dell’umanità, che presuppose comunque il suo assenso con l’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele. E come si può rispondere di no alla presenza dell’Anghello, dell’Annunciatore per eccellenza??!

Seguì il suo sposalizio con il giusto Giuseppe, secondo i disegni di Dio e secondo la legge ebraica; e conservando la sua verginità, avvertì i segni della gravidanza con la Visitazione a s. Elisabetta, fino a divenire, con la maternità, la madre del Figlio di Dio e madre di tutti gli uomini.

E a lei toccò allevare il Divino Bambino, con tutte le premure di una madre normale, ma con nel cuore la grande responsabilità per il compito affidatale da Dio, e la pena per quanto le aveva profetizzato il vecchio Simeone durante la presentazione al Tempio: una spada ti trafiggerà il cuore.

Infine, prima della vita pubblica di Gesù, la troviamo citata nei Vangeli, che richiama Gesù ormai dodicenne, che si era fermato nel Tempio con i dottori, mentre lei e Giuseppe lo cercavano angosciati da tre giorni.

Giuseppe è l’altro componente della famiglia di Gesù, di lui non si sa molto. Se non la sua discendenza regale, da Davide e quindi da Abramo e Isacco…

I Vangeli raccontano il fidanzamento con Maria, l’avviso dell’angelo per la futura maternità voluta da Dio, con l’invito a non ripudiarla, il matrimonio con lei, il suo trasferirsi con Maria a Betlemme, per il censimento, gli episodi connessi alla nascita di Gesù, in cui Giuseppe fu sempre presente.

Fu sempre lui ad essere avvisato, in sogno da un angelo, dopo l’adorazione dei Magi, di mettere in salvo il Bambino, dalla persecuzione scatenata da Erode il Grande e Giuseppe proteggendo la sua famiglia, li condusse in Egitto al sicuro.

Dopo la morte dello scellerato re, (avvenuta nel 4 a.C.) ritornò in Galilea stabilendosi a Nazareth; ancora adempì alla legge ebraica, portando Gesù al Tempio per la circoncisione, offrendo per la presentazione alcune tortore e colombe.

La tradizione lo dice falegname, ma il Vangelo lo designa come artigiano; viene ancora menzionato nei testi sacri, che conduce Gesù e Maria a Gerusalemme, e qui con grande apprensione smarrisce Gesù, che aveva dodici anni, ritrovandolo dopo tre giorni, che discuteva con i dottori nel Tempio; ritornati a Nazareth, come dice il Vangelo, il Bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui.

Di lui non si sa altro, nemmeno della sua morte, avvenuta probabilmente prima della vita pubblica di Gesù, cioè prima dei 30 anni.

La terza persona della famiglia è Gesù; con la sua presenza essa diventa la Sacra Famiglia;

Anche della sua infanzia non si sa praticamente niente.

Egli, il Figlio di Dio, vive nel nascondimento della sua famiglia terrena, ubbidiente a sua madre ed a suo padre, collaborando da grandicello nella bottega di Giuseppe, meraviglioso esempio di umiltà.

Certamente assisté il padre putativo nella sua vecchiaia e morte, come tutti i buoni figli fanno, ubbidientissimo alla madre, ormai vedova, fino ad operare per sua richiesta, il suo primo miracolo pubblico alle nozze di Cana.

Non sappiamo quanti anni trascorsero, con la Sacra Famiglia ridotta senza Giuseppe, che non è presente negli anni della vita pubblica di Cristo, né alla sua Passione e morte e negli eventi successivi.

La sua figura nella Cristianità, però, si diffuse in un culto sempre più crescente, in Oriente fin dal V secolo, mentre in Occidente lo fu dal Medioevo, sviluppandosi specie nell’Ottocento; è invocato per avere una buona morte, il nome Giuseppe è tra i più usati nella Cristianità.

Pio IX nel 1870, lo proclamò patrono di tutta la Chiesa; nel 1955 Pio XII istituì al 1° maggio la festa di s. Giuseppe artigiano;dal 1962 il suo nome è inserito nel canone della Messa.

La Sacra Famiglia è stato sempre un soggetto molto ispirato nella fantasia degli artisti: i maggiori pittori di tutti i secoli hanno voluto raffigurarla nelle sue varie espressioni della Natività, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, nella bottega da artigiano (falegname), ecc.

Il tema iconografico ha largamente ispirato gli artisti del Rinascimento, esso è composto in genere da Maria, Giuseppe e il Bambino oppure da Sant’Anna, la Vergine e il Bambino.

Le più note rappresentazioni sono quella di Masaccio con s. Anna e quella di Michelangelo con s. Giuseppe, più conosciuta come Tondo Doni. È da ricordare in campo scultoreo e architettonico la “Sagrada Familia” di Antonio Gaudì a Barcellona.

Numerose Congregazioni religiose sia maschili che femminili, sono intitolate alla Sacra Famiglia, in buona parte fondate nei secoli XIX e XX; come le “Suore della Sacra Famiglia”, fondate a Bordeaux nel 1820 dall’abate P.B.Noailles, dette anche ‘Suore di Loreto’; le “Suore della Sacra Famiglia di Nazareth” fondate nel 1875 a Roma, dalla polacca Siedliska; le “Piccole Suore della Sacra Famiglia” fondate nel 1892, dal beato Nascimbeni a Castelletto di Brenzone (Verona); i “Preti e fratelli della Sacra Famiglia” fondati nel 1856 a Martinengo, dalla beata Paola Elisabetta Cerioli; i “Figli della Sacra Famiglia” fondati nel 1864 in Spagna da José Mananet e tante altre.