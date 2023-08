Il Santo del giorno, 28 Agosto, S. Agostino, Dottore della Grazia, il massimo pensatore cristiano del primo millennio

Grande filosofo, teologo, scrittore sterminato, i suoi testi, come: “Le Confessioni” e “La città di Dio” sono ancor oggi ristampati e studiati.

Aurelio Agostino d’Ippona( Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) è stato un grande filosofo, vescovo e teologo romano.

Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, è conosciuto semplicemente come sant’Agostino, detto anche Doctor Gratiae(“Dottore della Grazia”). E’ considerato il massimo pensatore cristiano del primo millennio

Al di là di celebri e fondamentali testi per la Chiesa, come: “Le Confessioni” e “La città di Dio”, la sua opera dottrinale, filosofica è sterminata!

Agostino, di etnia berbera, o punica come egli stesso ci tramanda, ma di cultura fondamentalmente ellenistico-romana, nacque a Tagaste il 13 novembre del 354 d.C.

Tagaste, attualmente Souk Ahras, in Algeria, situata a circa 70 km a sud-est di Ippona(l’odierna Annaba), era a quei tempi una piccola città libera della Numidia proconsolare, recentemente convertita al Donatismo, cioè a quel piccolo scisma creato sulla posizione del vescovo Donato, che non riteneva validi i sacramenti amministrati dai “traditores”: i preti e vescovo che aveva fato la “tradtio”: passati di nuovo al Paganesimi avevano”consegnato i testi sacri del Cristianesimo ai funzionari romani.

Anche se molto rispettabile, la famiglia di Agostino non era molto ricca, e suo padre, Patrizio, uno dei curiales (consiglieri municipali) della città, era un pagano; alla lunga però, per influenza di Monica sua moglie, e madre di Agostino, Patrizio giunse alla conversione.

Dominato da una profonda inquietudine, venne risucchiato in un vortice di passioni. E spesso provò quasi attrazione per il peccato. Per quelli grandi e per quelli piccoli, come avvenne ad esempio in occasione del celebre furto delle pere, che Agostino organizzò insieme ad alcuni coetanei.

Lo assillava il senso della vita: ma da questa intanto era preso come in un vortice: una vita dissoluta, nella quale finì anche per avere un figlio da una donna, che tenne come concubina per 15 anni.

Questo esserci in lui due vite, quella dissoluta e quella religiosa inculcatagli dalla madre, forse lo fece approdare ad una dottrina eminentemente dualista, come il Manicheismo, che vedeva tutto diviso tra bene e male.

Prese poi ad insegnare retorica, entrando in crisi con la religione manichea. Per questo e per staccarsi dalla madre, nel 383, a 29 ani s’imbarco in segreto, di notte, e partì per Roma. Qui si ammalò, ma appena riprese l’insegnamento, disgustato dai suoi alunni, chiese un incarico a Milano. Tormentato dal pessimismo e soprattutto dall’origine del male, passò altri tre ani di crisi.

Poi, si avvicino al neoplatonismo ed anche di nuovo, alla madre che lo raggiunse e lo voleva convincere a crearsi una famiglia! Ma Agostino le dava retta a metà, non trovando che nuove fidanzate e nuovi dubbi. Dai quali parve toglierlo l’incontro e gli insegnamenti di Sant’Ambrogio,vescovo di Milano. Così a 34 anni si battezzò e si buttò nello studio dei testi sacri, decidendo con dei confratelli di ritirarsi in solitudine in Africa. Si trasferì quindi, ad Ostia, dove però Monica morì.

Agostino rimase per qualche tempo a Roma, poi rientrò in Africa.

Appena giunto vendette tutti i suoi beni e li distribuì ai poveri.

Voleva però rifuggire da essere consacrato sacerdote, forse per la sua vita precedente. Ma alfine lo fu: nel 391. E addirittura, quattro anni dopo, anche se contro voglia: vescovo di Ippona. E lo sarà per 34 anni! Partecipando ad una decina di concili africani, combattendo le eresie, in specie quella manichea, che lo aveva in gioventù ammaliato. Al termine si battè anche contro l’Arianesimo,importato dai Vandali che avevano occupato il nord dell’Africa. Questi assediarono anche Ippona, per un anno e mezzo. Qui, a tre mesi dall’inizio dell’assedio, Agostino, nel 430, all’età di 75 anni, colpito da malattia, morì.

Il suo feretro fu portato a Cagliari, da esuli, fuggiti all’invasione vandala del Nordafrica. Ma nel 718, per ordine del Re longobardo Liutprando, fu fatto trasportare dalla Sardegna a Pavia.

Da allora le sue spoglie sono custodite nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.