Il Santo del giorno, 24 Luglio: i Re Magi – S. Cristina di Bolsena

Il Santo del giorno, 24 Luglio: i Re Magi – S. Cristina di Bolsena

Il Vangelo parla solo di Magi, ma non dice quanti siano, nè il loro nome, cose ormai nella tradizione cristiana. Simboleggiano la sapienza orientale che si prostra davanti al Messia, al contrario del potere romano e dei responsabili religiosi ebrei.

E poi S. Cristina di Bolsena, martirizzata ad appena 11 anni, addirittura per ordine del padre! con la lunga storia delle sue reliquie.

Si celebra il 24 luglio la memoria della traslazione delle reliquie dei Tre Magi d’Oriente adoratori di Cristo da Milano a Colonia in Germania, avvenuta nel 1162 per volere di Federico I Barbarossa. Nel 1247, visto il grande culto instauratosi, papa Innocenzo IV concesse speciali indulgenze per i pellegrini.

Nella tradizione cristiana, i Magi sono alcuni astronomi e sacerdoti zoroastriani che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12), seguendo “il suo astro” giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, il “re dei Giudei” che lì era nato.

Storicità e significato teologico dell’avvenimento

L’esegesi storico-critica, a partire dal XIX secolo, ha proposto dei criteri per distinguere i fatti storici probabilmente accaduti da altri racconti creati dalle primitive co

munità cristiane o dagli evangelisti stessi. In questa prospettiva, un gran numero di biblisti contemporanei sottolinea che, nel caso di Mt 2, non ci si trova di fronte ad una cronaca, ma ad una composizione didascalica, midrashica: una “costruzione” letteraria che è stata pensata per fornire un insegnamento. Il midrash (ricerca, studio) è il commento alla Bibbia, particolarmente sviluppatosi in epoca rabbinica (dal 70 d.C.), che si propone di metterne in luce insegnamenti giuridici e morali, usando varie tecniche: racconti, parabole, leggende. A lungo ignorata, se non disprezzata ed assimilata al folklore, la lettura midrashica è oggi considerata un’interpretazione creativa ed originale del testo biblico.

Seguendo questo percorso, si arriva a comprendere che chi avrebbe scritto e redatto la “novella teologica” dei Magi a Betlemme, aveva alle spalle “storie” simili nelle letterature religiose del tempo, e soprattutto aveva alle spalle una evidenza inconfutabile: Gesù, considerato l’inviato di Dio, fu respinto dal potere sia politico sia religioso. E se i maestri del Giudaismo, in larga misura, avevano rifiutato Gesù, lo avevano accolto persone che, per lo più, erano marginali, senza “titoli” particolari, come i pastori, ma anche saggi di mondi lontani, ma ritenuto fonti di sapienza.

Con un procedimento letterario chiamato retroproiezione, dunque, l’Evangelista (o i primi fedeli a Roma, dove gente di tutte le razze e religioni, molto appassionate a “cose” del lontano Oriente) avrebbe collocato all’inizio della vita di Gesù ciò che sarebbe poi successo (o stava succedendo al momento della scrittura, con l’espansione del Cristianesimo) subito dopo la sua esistenza terrena: in Erode e nell’ambiente di Gerusalemme il racconto vede l’opposizione del potere politico e religioso, mentre i Magi che “vennero da lontano” sarebbero i rappresentanti di tutte quelle persone che “vengono da lontano”, ma ora si accostano alla nuova fede. Il testo evangelico, infatti, mostra chiaramente che i Magi sono dei “gentili” (non ebrei) e nel racconto i Magi si rivolgono agli Ebrei in veste di stranieri e non sembrano conoscere le Sacre Scritture.

Gli studiosi più legati alla tradizione ritengono invece, che l’avvenimento sia storicamente accaduto, tuttavia fanno notare che non si tratta di un aspetto centrale della fede cristiana, pertanto, anche se fosse un fatto leggendario con un significato teologico, per il credente non cambierebbe nulla.

Il significato del termine ‘magi’

Magi è la traslitterazione del termine greco magos (μαγος, plurale μαγοι). Si tratta di un titolo riferito specificamente ai sacerdoti dello Zoroastrismo tipici dell’Impero persiano.

I tre re pagani vennero chiamati Magi non perché fossero versati nelle arti magiche, ma per la loro grande competenza nella disciplina dell’astrologia. Erano detti “magi” dai Persiani coloro che gli Ebrei chiamavano scribi, i Greci filosofi e i latini savi.

Ma nei Vangeli apocrifi, è da non sottovalutare, si insiste invece sulla magia!

In Erodoto la parola magoi era associata a personaggi dell’aristocrazia della Media ed, in particolare, ai sacerdoti astronomi della religione zoroastriana, che erano anche ritenuti capaci di uccidere i demoni e ridurli in schiavitù. Poiché il passo di Matteo implica che fossero dediti all’osservazione delle stelle, la maggioranza dei commentatori ne conclude che il significato inteso fosse quello di “sacerdoti di Zoroastro”, e che l’aggiunta “dall’Oriente” ne indicasse naturalmente l’origine persiana.

La regalità dei “magi”

La regalità dei “magi” non è attestata nelle fonti canoniche cristiane, né dai Padri della Chiesa, tuttavia i “magi” divengono Re magi nella tradizione liturgica cristiana in quanto la festa della Epifania è collegata al Salmo LXXI (LXXII),10: « Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. » (Libro dei Salmi, LXXI (LXXII),10)

Se è vero che il brano evangelico non riporta il numero esatto dei Magi, la tradizione popolare cristiana li ha spesso identificati come i tre saggi o i tre re e ha assegnato loro i nomi di Melchiorre, Baldassarre e Gaspare.

Esistono comunque tradizioni alternative che portano i magi in visita a Gesù in numero minore (due) o maggiore (fino a dodici).

Fin dai primi secoli del Cristianesimo ai Magi sono stati associati gli atteggiamenti positivi della ricerca della luce spirituale e del rifiuto delle tenebre: addirittura si riteneva che con la loro opera avessero contribuito a cacciare i demoni verso gli Inferi. E, poiché erano sacerdoti, sebbene zoroastriani, seguendo la stella e raggiungendo il neonato re di Israele, lo avrebbero anche riconosciuto come dio, anzi, come l’unico Dio venerato anche dalla rivelazione zoroastriana. Quindi i Magi sarebbero arrivati presso la mangiatoia di Betlemme con piena coscienza dell’importanza religiosa e cosmica della nascita del Cristo.

In effetti, per il Vangelo di Matteo, i Magi sarebbero stati le prime autorità religiose ad adorare il Cristo e quindi, dei tre doni che essi portavano con sé, da questo punto di vista, il più importante era l’ultimo, la mirra. Si tratta di una pianta medicinale da cui si estrae una resina gommosa, che veniva mescolata con oli per realizzare unguenti a scopo medicinale, cosmetico e anche religioso: la parola Cristo significa proprio unto, consacrato con un simbolico unguento, un crisma, per essere re, guaritore e Messia di origine divina. Mirra che forse verrà usata anche nel Sudario prima della Resurrezione.

Il tema è ricorrente nelle rappresentazioni artistiche e letterarie di ispirazione cristiana sotto il nome di Adorazione dei Magi. A partire dalle poche informazioni neotestamentarie, la tradizione cristiana ha arricchito la storia dei magi di molti dettagli. Una delle evoluzioni più rilevanti è il passaggio dalla condizione di astrologi a quella di re. L’opinione più accreditata è che si tratti di un richiamo alle profezie dell’Antico Testamento che parlano dell’adorazione del Messia da parte di alcuni re (Isaia 60:3, Salmi 72:10 e 68:29). I primi esegeti avrebbero, dunque, reinterpretato il passo di Matteo alla luce di queste profezie elevando i Magi al rango di re. Già dal 500, comunque, tutti i commentatori adottarono la versione più diffusa che parlava di tre re, che non venne messa in discussione fino alla Riforma protestante. Un’ulteriore evoluzione vuole che i Magi provenissero da paesi lontani posti nei tre continenti allora noti (Europa, Asia e Africa), a significare che la missione redentrice di Gesù era rivolta a tutte le nazioni del mondo. Per questo motivo i tre re sono raffigurati in genere come un bianco, un arabo e un nero. In un inno religioso del poeta iberico Prudenzio, della fine del IV secolo, si ritrova già l’interpretazione medievale dei doni come emblemi profetici dell’identità di Gesù, ripresa anche in canti popolari molto più tardi. L’incenso, che veniva usato nel tempio, indica il sacerdozio di Gesù; l’oro ne indica la regalità; la mirra, usata nella preparazione dei corpi per la sepoltura, indica l’espiazione dei peccati attraverso la morte.

La stella di Betlemme

La stella che attraversa il cielo, che la leggenda e l’iconografia indicano come Stella di Betlemme ed i contemporanei come “Stella della Profezia” (quella che Giuseppe Flavio riferisce al suo mecenate Vespasiano), viene spesso rappresentata come una cometa dotata di coda.

Nel racconto evangelico, la stella non è l’unico segno a identificare la cittadina di Betlemme. Anche una interpretazione del Libro di Isaia, (come nel Libro di Michea) di cui Erode era a conoscenza, identificava Betlemme come il luogo dove sarebbe nato un re, il Messia dei Giudei, discendente o “figlio” di Davide.

La “vera” Stella di Betlemme, quella messa nel punto dove nella mangiatoia sarebbe nato il Cristo, con incisa l’iscrizione latina: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est, sarebbe nella realtà storica ed astronomica, una “congiunzione di pianeti avvenuta attorno al 3 d.C..

Santa Cristina di Bolsena, nota anche come Santa Cristina di Tiro (III secolo – IV secolo), secondo la tradizione fu martirizzata sotto l’imperatore Diocleziano, agli inizi del IV secolo.

Le scoperte archeologiche indicano che a Bolsena la venerazione di santa Cristina, vergine e martire, risale almeno al IV secolo: presso il sepolcro della santa, infatti, era sorto un cimitero sotterraneo.

La Passione di Santa Cristina è uno scritto che risale almeno al IX secolo, quindi molto più tardo rispetto agli avvenimenti ed eccessivamente agiografico. Ciononostante, la venerazione popolare per la santa preadolescente è sempre stata molto grande in tutta la zona.

Il racconto narra di una giovane undicenne di nome Cristina, che per la straordinaria bellezza venne segregata in una torre dal padre Urbano, ufficiale dell’imperatore, in compagnia di dodici ancelle.A nulla valsero i tentativi del padre di costringere la figlia, divenuta cristiana, a rinunciare alla sua fede; il padre passò allora dalle blandizie alle percosse: la fece flagellare e rinchiudere in carcere e in seguito la consegnò ai giudici che le inflissero vari e terribili supplizi. Nel carcere dove fu gettata a languire venne consolata e guarita da tre angeli. Venne poi condotta al supplizio finale: legatale una pesante pietra al collo, la gettarono nelle acque del lago; la pietra però, sorretta dagli angeli, galleggiò e riportò a riva la fanciulla.

A quella vista Urbano non resse a tanto dolore e morì. Cristina fu ricondotta in prigione e a Urbano successe un altro persecutore di nome Dione. I giudici tornarono a infierire su di lei condannandola a terrificanti quanto inefficaci torture fino a quando non la uccisero con due colpi di lancia.

Culto

La Chiesa cattolica la ricorda il 24 luglio: Dal Martirologio Romano: “A Bolsena nel Lazio, santa Cristina, vergine e martire”.

Patronati

È patrona dei comuni di:

Bolsena (VT)

Campomarino (CB)

Formicola (CE)

Granze (PD)

Santa Cristina e Bissone (PV)

Santa Cristina Gela (PA)

Santa Cristina Valgardena (BZ)

Sepino (CB)

Papiano. Frazione del Comune di Pratovecchio Stia (AR)

È anche la patrona del lago di Bolsenae della città di Gallipoli per aver liberato dalla stessa città il colera, il 20 luglio 1867. Da allora è divenuta Festa Patronale molto sentita e rispettata.

Autenticità delle reliquie

Il corpo della santa riposa – secondo la tradizione – nella cattedrale di Palermo, città di cui è compatrona, presso la Cappella delle reliquie in un ricco fercolo argenteo. Una reliquia della santa è stata donata dalla diocesi di Palermo alla chiesa madre del comune di Santa Cristina Gela nel 1991.

Un’altra tradizione, invece, vuole che il corpo della Santa riposi a Toffia, in Sabina (RI), in un’urna trasparente.

Nel 1099, al tempo delle crociate, alcuni pellegrini francesi in viaggio verso la Terra santa, sostarono a Bolsena e rubarono lo scheletro della santa per portarlo con loro in Palestina; durante il viaggio si fermarono a pernottare in un paesino del Molise, Sepino, (dove si fa festa il 9 e il 10 gennaio, per commemorare l’arrivo della santa in quel lontano 1099).

Durante la notte, i pellegrini sacrileghi furono però scoperti dalla gente del posto, cosicché lo scheletro della santa rimase in questo piccolo paese. Alcune delle ossa della santa furono donati a privati mentre, alcuni decenni dopo, gran parte dello scheletro fu portato nella cattedrale di Palermo: a Sepino, però, rimase l’osso del suo avambraccio.