Il Santo del giorno, 23 Marzo: San Walter (Gualtiero)

Il 23 marzo è l’82º giorno del calendario gregoriano (l’83º negli anni bisestili). Mancano 283 giorni alla fine dell’anno.

Parleremo per Voi, di un santo il cui nome è assai diffuso per la sua errata provenienza anglofona (che da noi sa tanto di esotico!):

Walter (Gualtiero) di San Martino di Pontoise

Walter (Fresnoy-Andainville, 1030 – Pontoise, 8 aprile 1099) fu un monaco benedettino francese, primo abate di Saint-Martin de Pontoise, abbazia ad un centinaio di Km. A nord di Parigi, a capo della quale era stato posto come abate e dalla quale, per il comportamento irrispettoso e lassista dei suoi confratelli, fuggì tre volte, ritirandosi da eremita o volendo andare a Roma dal Papa a denunciare la situazione.

Nato da una modesta famiglia in un piccolo paese della Piccardia (Francia settentrionale), il giovane Gauthier, alla francese, aveva studiato presto presso la vicina città di Amiens e terminato gli studi universitari direttamente a Parigi, dove prese la cattedra di filosofia retorica.

Il nome Walther, latinizzato in Gualtiero, pensato dai più come inglese, è in verità composto dalle radici germaniche walda (comandare) e harja (esercito) e può essere tradotto come comandante dell’esercito.