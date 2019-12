Il Santo del giorno, 23 Dicembre: S. Servolo, protettore dei paralitici – S. Giovanni Canzio

Un paralitico che cantava inni al Signore e ripeteva passi della Bibbia ai pellegrini e quello che riceveva da loro, donava subito ai poveri come lui! Per questo morì cantando e ascoltando cori di lodi a Dio!

Santo-professore e parroco, nei luoghi dove iniziò come parroco e insegnante Papa Woytila. Come lui, che viveva nelle strade assieme ai poveri e viaggiò a piedi pellegrino a Gerusalemme e Roma, fu acclamato santo subito dopo la morte.

San Servolo, il Paralitico Mendicante

23 dicembre

Roma, † 23 dicembre 590

Etimologia: Servolo = di servo o salvato, dal latino

Martirologio Romano: A Roma, commemorazione di san Sérvulo, che, giacendo paralitico fin dall’infanzia sotto il portico della chiesa di San Clemente,cercò sempre, come scrive san Gregorio, sia pure nelle sofferenze, di rendere grazie a Dio e distribuì ai poveri tutto quello che raccoglieva dalle elemosine.

Un mendicante paralitico, come tanti che hanno disseminato le strade delle città in tutti i secoli, ricordando con la loro presenza, spesso vista con fastidio, l’altra faccia dell’umanità, che non consiste solo di gioie, divertimenti, buona salute, ricchezza, ma anche di povertà, malattia, emarginazione, sofferenza, ingiustizia.

Tale fu nel tardo VI secolo, Servolo, un paralitico povero di mezzi, che dimorava sotto i portici della strada che conduceva all’antica Basilica di S. Clemente a Roma.

Era diventato paralitico sin da bambino e la devastante malattia l’accompagnò per tutta la sua vita, condizionandolo in tutte le attività.

Ad aiutarlo c’erano la madre ed un fratello e tutto quel poco che riceveva dalle elemosine lo distribuiva ai poveri, proprio tramite i due familiari.

Se era colpito e immobilizzato nel corpo, era sveglio con la mente e con la volontà; non sapeva leggere né scrivere, nonostante ciò aveva comperato dei codici della Sacra Scrittura e quando dei sacerdoti si soffermavano da lui, li pregava di leggerglieli; nutrito così dalle parole ispirate della Sacra Scrittura, Servolo trovava conforto nelle sue estreme sofferenze e veniva spronato ad innalzare giorno e notte, le lodi a Dio, padre di tutte le creature anche le più provate.

Diventò quasi una tappa obbligatoria per i pellegrini ed i fedeli che si recavano alla vicina Basilica di San Clemente e si soffermavano presso di lui, che se da un lato riceveva una elemosina, che come detto finiva ad altri poveri, dall’altro ricambiava con parole di conforto, di consiglio, di esortazione, nel percorrere sulla scia di Gesù, Via, Verità e Vita, la loro esistenza.

Quando ancora giovane sentì approssimarsi la morte, volle che i pellegrini presenti si alzassero e cantassero i salmi nell’attesa, accompagnati dal canto flebile di lui, che ad un tratto tacque facendo segno anche agli altri di smettere e in un soffio disse: “Tacete, non udite forse le laudi che cantano in cielo?” poi dolcemente spirò: era il 23 dicembre del 590.

Alla morte fu presente il segretario di papa s. Gregorio Magno, da poco sul soglio pontificio (590-604), il quale raccontò al papa i particolari; a sua volta s. Gregorio Magno, nei famosi “Dialoghi” inserì un capitolo dedicato al santo paralitico e giunto fino a noi.

Successivamente, Adone († 875), autore di un Martirologio storico, dice che Servolo fu sepolto nella vicina chiesa di S. Clemente, cosa non certa perché molti studiosi affermano che la sepoltura è sconosciuta.

Comunque nel Medioevo, sotto l’influenza di questa notizia, fu costruita “fuori della chiesa di s. Clemente nella strada”, una cappella in onore di S. Servolo, che secondo alcuni studiosi conteneva le reliquie del santo.

Per evidenti motivi, questo santo viene invocato contro la paralisi e protegge coloro che ne sono colpiti.

È il papa s. Gregorio Magno a narrarcene la storia.

Servolo era paralizzato fin dall’infanzia e giaceva tutto il giorno sotto un portico nella Roma del VI secolo.

Aveva una madre e un fratello, che si incaricavano di accudirlo. Naturalmente, dati i tempi, viveva in elemosina.

Ma Servolo aveva una particolarità: quel che riceveva (e non era poco: il mestiere sarà anche umiliante ma è senz’altro, oggi forse più di ieri, lucroso) lo divideva con i poveri (e lui sapeva quali erano veramente tali).

Non sapeva leggere, ma si era comprato i libri delle Sacre Scritture (a quel tempo, infatti, molto costosi); quando passavano dei sacerdoti, li pregava di leggerglieli.

Chissà se un Servolo odierno troverebbe altrettanta pazienza: fermarsi a leggere ad alta voce passi scritturali non è infatti affare di pochi secondi.

Ma gli antichi avevano molto più tempo di noi perché non erano ossessionati da orari… “industriali”.

Servolo aveva anche una casa, nella quale era solito ospitare gratuitamente i pellegrini di passaggio.

Ma la sua giornata “lavorativa” si svolgeva sotto quel portico, che risuonava dei suoi inni. Sì, Servolo passava il tempo a cantare inni al Signore, e non gli passava nemmeno per la testa di maledirlo per la condizione nella quale l’aveva posto.

Quando si sentì vicino alla morte, pregò gli astanti di cantare con lui. A un certo punto li interruppe, perché sentiva i canti degli angeli nel cielo. Morì così, cantando.

Scusate l’aggiunta, irrituale, ma non certo blasfema! Vi ricordate quel capolavoro di “sociologia”, capace di spiegare gli Italiani e la loro società del boom economico meglio di qualsiasi testo, che è “Il medico della mutua” con Alberto Sordi?

Credo di sì. Allora fate uno sforzo per ricordarvi a chi era intitolato l’Ospedale dove il Dottorino va a prestare servizio volontario, per trovare ancora più pazienti e mutuati. Non lo ricordate? Vi vengo in soccorso: San Servolo!

In verità. si tratta del Don Orione alla Camilluccia, naturalmente a Roma, dove furono girate queste scene irresistibili, dei colleghi in gara per accaparrarsi sempre più mutuati!

San Giovanni Canzio (da Kety) Sacerdote

Kety, Polonia, 1390 – Cracovia, notte di Natale, 1473

Durante la visita a Cracovia del 9 giugno 1979, anche Giovanni Paolo II ricordò il professore-santo di cinque secoli prima, di quell’Università.

Nato a Kety, cittadina polacca, a sud ovest di Cracovia, nel 1390, Giovanni intraprese gli studi con risultati subito brillanti. Docente di filosofia a 27 anni, a 34 fu ordinato sacerdote, continuando a insegnare per alcuni anni.

Ricevuto l’incarico di parroco a Olkusz, si fece ammirare come modello di pietà e carità verso il prossimo.

Nel 1440, riprese la docenza a Cracovia, contribuendo all’educazione del principe Casimiro.

Morì durante la Messa della vigilia di Natale del 1473.

Docente e amico degli ultimi, la gente prese subito a considerarlo santo, ricordando le sue lezioni di amore tra i malnutriti e i malati.

Etimologia: Giovanni = il Signore è benefico, dono del Signore, dall’ebraico

Giovanni da Kety (una cittadina polacca a sud-ovest di Cracovia), detto anche Giovanni Canzio, ebbe la passione per gli studi e per insegnare, perché questa è la sua passione. Più tardi viene inserito nel clero della collegiata di San Floriano in Cracovia: una chiesa che è stata costruita nel XII secolo, in un paese ancora di campagna, poi raggiunto e assorbito dallo sviluppo della città, divenuta capitale della Polonia.

Compie una breve esperienza parrocchiale in provincia e poi torna a stabilirsi nuovamente in Cracovia, risalendo sull’amata cattedra universitaria.

In qualità di precettore dei prìncipi della casa reale polacca, talvolta non poteva esimersi dal partecipare a qualche festa mondana. Un giorno si presentò a un banchetto in abiti dimessi e venne messo alla porta da un domestico. Giovanni andò a mutarsi d’abito e tornò alla villa, dove si dava il ricevimento. Questa volta poté entrare, ma durante il pranzo un malaccorto inserviente gli rovesciò un bicchiere sul vestito. Giovanni sorrise rassicurante: “E’ giusto che anche il mio abito abbia la sua parte: è grazie a lui che sono potuto entrare qui”.

Ma non è fatto per le feste ed il potere.

Infatti il professore Giovanni ama la strada quanto la cattedra, gli affamati di sapere e gli affamati di pane.

Ama la strada, poi, come “luogo” tipico dei poveri, sempre alla ricerca di un aiuto. E sul loro percorso amaro, i poveri di Cracovia incontrano spesso Giovanni il Professore; lo vedono entrare nei loro miseri rifugi, portando loro quello che spesso è necessario a lui. Ne sfama tanti, non con le ricchezze che non possiede, ma con la sua paga di insegnante e con i suoi digiuni.

E poi la strada, per lui, è quella del pellegrinaggio.

Il suo viaggio più lungo è quello in Terrasanta, compiuto a piedi fin dov’era possibile.

Poi va pellegrino a Roma. Per quattro volte.

E sempre assolutamente a piedi, andata e ritorno.

Umile camminatore e compagno di viandanti e di poveri lungo le antiche “vie” che conducono al Sud, al Paese del sole, Giovanni diventa anche il consigliere e il sostenitore dei suoi concittadini più indifesi e soli. Autorevole maestro quando siede in cattedra, gli si attribuiscono anche commenti alla Bibbia e a san Tommaso.

Ma ciò che spinge la gente di Cracovia a “gridarlo santo”, dopo la morte, (come i Polacchi accorrono a Roma all’inizio di un aprile a gridare “santo subito” il loro primo pontefice!) sono le lezioni di amore, che teneva lungo le strade e nelle case, tra malnutriti e ammalati.

Nel 1600, papa Clemente VIII lo proclama venerabile, e il suo corpo viene più tardi trasferito nella chiesa di Sant’Anna in Cracovia. Nel 1767, papa Clemente XIII lo iscrive tra i santi. Al ricordo di Giovanni è consacrata una cappella nella chiesa di San Floriano, dove a metà del XX secolo iniziava il suo servizio di vicario parrocchiale il giovane sacerdote Karol Wojtyla.

In Polonia, viene ricordato il 20 ottobre. È stato proclamato patrono dell’arcidiocesi di Cracovia, degli insegnanti delle scuole cattoliche e della “Caritas”.