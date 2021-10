Il Santo del giorno, 21 Ottobre: Sant’Orsola, protettrice degli educatori e delle università, dei mercanti di tessuti e dei bambini malati.

Bellissima bretone, principessa, che si mise alla testa di 11.000 vergini, che però non arrivarono mai a Roma, uccise da Attila, che avrebbe voluto sposare la “piccola Orsa” e, al suo rifiuto, la uccise.

Sant’Orsola, vissuta probabilmente nel IV secolo, anche se la leggenda la colloca nel V secolo, è venerata come santa dalla Chiesa cattolica.

Una “Passio” del X secolo, narra di una giovane d’eccezionale bellezza, Orsola, figlia di un sovrano bretone, che si era segretamente consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Il rifiuto da parte della nobile avrebbe scatenato una guerra ed anche per questo, consigliata da un angelo nel corso di una visione avuta in sogno, chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al cristianesimo e cambiasse idea. Allo scadere del tempo stabilito, ancora esortata da un messaggero divino, Orsola prese il mare con undicimila compagne e, secondo alcune versioni, anche con il promesso sposo. Attraversò il tratto fra l’Inghilterra ed il continente su una flotta di undici navi, poi, sospinta anche da una tempesta, risalì il corso del Reno fino a Colonia e successivamente a Basilea, in Svizzera, da dove proseguì a piedi, in devoto e variopinto pellegrinaggio, fino a Roma.

A Roma, Orsola e le sue compagne furono accolte da “papa Ciriaco”, personaggio sconosciuto alla storia. Successivamente, di ritorno in patria per la stessa via, transitò per Colonia, che nel frattempo era stata conquistata da Attila: qui le undicimila vergini, esortate da Orsola alla fermezza, furono subito trucidate dalla furia dei barbari in un solo giorno, mentre il famigerato re unno, invaghito dalla sua bellezza, risparmiò Orsola, che chiese anch’egli in sposa, promettendole salva la vita.Al suo rifiuto la fece però uccidere a colpi di freccia, e con lei, secondo una tarda versione, fu ucciso pure papa Ciriaco, che l’aveva seguita nel suo viaggio.

Credendo alla leggenda, dovremo situare questi fatti, tra il 434 ed il 453: anni del regno e delle devastazioni degli Unni guidati prima dai fratelli Bleda ed Attila, poi dal solo “flagello di Dio”.

Orsola, il cui nome deriva dal latino Ursula che significa “piccola orsa“, fu venerata in tutta Europa, e già dall’VIII secolo si hanno notizie del culto delle undicimila vergini. È possibile che nella leggenda di sant’Orsola ci sia un lontano ricordo di un mito pagano relativo alla dea Freyja che, col nome di Horsel od Ursel, accoglieva nell’al di là le fanciulle defunte.

All’origine di questa leggenda c’è il dato storico di alcune reliquie rinvenute in una chiesa di Colonia, accompagnate da un’antica iscrizione, in cui, un certo Clematius, affermava di aver voluto costruire un edificio sacro sul luogo dove alcune vergini erano state uccise per la loro fede, un martirio avvenuto probabilmente sotto Diocleziano.

L’iscrizione riporta i nomi di alcune di queste antiche martiri (Aurelia, Cordola, Cunera, Pinnosa, Cunegonda e Odialia di Britannia), e tra queste anche quello di Orsola.

Altri resoconti, storicamente inverosimili, affermano che una delle vergini, Cunera, scampò al martirio grazie al re di Frisia, per poi morire martire in Olanda.

La leggenda delle undicimila vergini, invece, potrebbe forse aver tratto origine da un errore di trascrizione dove era indicato il “martirio di Orsola e delle sue compagne ad undecim milia (o ad undecim miliarium)”, ovvero in un luogo a undici miglia (o all’undicesimo miliario) dalla città di Colonia.

La vicenda di sant’Orsola e delle undicimila vergini, per secoli amata e ripetuta, ha avuto una straordinaria diffusione nel Medioevo ed ha ispirato numerose composizioni letterarie e opere d’arte, fra le quali, celeberrime, quella di Hans Memling a Bruges ed il famoso ciclo pittorico di Vittore Carpaccio, del 1492, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Orsola divenne la protettrice degli educatori e delle università, dei mercanti di tessuti e dei bambini malati.Fra il 1200 e il 1500 si diffusero alcune confraternite chiamate navicelle di sant’Orsola, fra le quali, probabilmente, il primo nucleo di quella che sarà la Misericordia di Pisa.

Gli adepti si impegnavano a compiere opere buone, partecipavano a messe e preghiere, nella speranza di compiere felicemente, con questi meriti e con la protezione di sant’Orsola, il viaggio verso il Paradiso.

Nel 1535 S. Angela Merici (celebrata il 27 gennaio, mentre in precedenza era ricordata il 31 maggio) fondò a Brescia l’ordine delle Orsoline, Ordine delle Dimesse di S.Orsola, che si dedicò all’istruzione delle fanciulle: per questo è considerata patrona delle maestre.

Si festeggia il 21 ottobre ed è stata la prima patrona della Misericordia di Pisa.

Nell’arte, Orsola è rappresentata in vari momenti della sua vita: il sogno, l’incontro con papa Ciriaco, il viaggio, il martirio.

È rappresentata come una principessa, in abiti regali, generalmente con la corona in testa; tra i suoi attributi, la palma del martirio, la freccia che la uccise, un vessillo bianco con croce rossa, come segno di vittoria sulla morte per mezzo del martirio, una barca. Spesso è anche raffigurata secondo lo schema di Maria madre di misericordia: sotto la protezione dell’ampio mantello aperto compaiono dapprima le sue compagne, poi altri personaggi della leggenda, e, infine, anche i membri delle confraternite. Un’insolita raffigurazione di sant’Orsola nei suoi panni di intercessore si trova a Pisa presso il Museo Nazionale di San Matteo: si tratta di un dipinto su tavola di scuola pisana del 1375 in cui sant’Orsola, la corona sul capo e il vessillo del Popolo di Pisa nella mano sinistra, porge la destra a una personificazione della città (riconoscibile dall’abito, trapunto dell’aquila imperiale) aiutandola ad emergere dalle acque, chiaro riferimento a un’inondazione dell’Arno, di cui la santa avrebbe scongiurato o riparato i danni.

La Misericordia di Pisa possiede quattro raffigurazioni di sant’Orsola: una è una statua lignea che la rappresenta in atteggiamento di preghiera, con la corona in testa e la palma in mano. Un’altra è una tela tardo seicentesca che la rappresenta a mezzo busto con la corona in testa, con il vessillo con la croce ed una freccia che le trafigge la gola. Vi è poi una raffigurazione su ardesia, di epoca incerta, che la rappresenta secondo lo schema di Maria madre di misericordia: sotto un mantello aperto trovano riparo le compagne martiri. Infine, la Misericordia di Pisa possiede un piccolo quadretto seicentesco con la raffigurazione del volto della santa con la corona, il vessillo e la freccia nel collo.

A Vigo di Cadore, nella chiesetta a lei dedicata, si può ammirare un ciclo di pitture murali ben conservato della metà del Trecento ed una sua reliquia (frammento osseo) proveniente da Colonia.