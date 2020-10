Il Santo del giorno, 2 Ottobre: Santi Angeli Custodi

L’angelo custode è un “angelo”, quindi un essere spirituale, ma particolare, perchè, secondo la tradizione cristiana, accompagna ogni persona nella vita, aiutandolo nelle difficoltà e guidandolo verso Dio.

L’angelo è invocato con la tradizionale preghiera dell’Angelo di Dio.

L’angelo custode è una figura ricorrente nella vita di molti Santi; in diversi Paesi vi è una forte e particolare devozione.

La Chiesa cristiana primitiva ereditò il concetto di “angelo” dal mondo ebraico, in cui l’esistenza di un anello intermedio fra Dio e l’uomo, era garante della trascendenza divina, e la presenza di una “corte” di angeli attorno a Dio era una necessaria conseguenza della sua maestà regale. Nello stesso ambiente precristiano era anche comune assegnare agli angeli il controllo dei fenomeni naturali (ad esempio nel Libro di Enoch il gelo, la neve e altri fenomeni) e in particolare identificare gli angeli con le stelle fisse e gli arcangeli con i sette astri mobili (cinque pianeti più il sole e la luna).

Il culto degli angeli aveva spesso eccessi, contro i quali la Chiesa lottò sin dall’inizio (cfr. San Paolo in Colossesi 2, 18).

L’opera di riflessione dei Padri della Chiesa trovò un primo tentativo di sistematizzazione dell’angelologia nel De coelesti hierarchia dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita.

Fra i compiti degli angeli ben documentati nell’Antico Testamento vi era quello di guidare e proteggere l’uomo(ad esempio nel Libro di Tobia). Altro ruolo, altrettanto fondamentale, degli angeli descritto dall’Antico Testamento è quello di essere messaggeri di Dio per l’uomo. L’idea di uno spirito inviato dalla divinità a sorvegliare gli esseri umani o a comunicare loro la volontà divina, era già presente anche nella filosofia greca antica e nello stesso Platone nel suo Fedone. Tanto è vero che l’etimologia stessa di angelo, in greco, vuol dire colui che annunzia: da cui anche : evanghelo, cioè l’annuncio!

L’idea, però, che ogni singolo uomo fosse affidato a uno specifico angelo, benché esplicitamente accennata (ad esempio in Matteo 18, 10), era molto meno diffusa. Essa s’impose solo gradualmente nel Cristianesimo primitivo e una delle prime esplicite affermazioni è quella sostenuta da San Basilio Magno:

« Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita »

(Adversus Eunomium, 3, 1: pg 29, 656b)

La credenza nell’affidamento di ogni uomo al suo angelo custode è in accordo con due principi generali:

Dio ama ogni uomo in modo individualizzato, in quanto persona irripetibile e inconfondibile;

La santità degli angeli e dei Santi comporta la loro partecipazione a questo amore divino. La santità è frontalmente opposta alla convinzione di Caino che un uomo non debba essere “il custode di suo fratello” (Genesi 4, 9).

La convinzione dell’affidamento di ogni uomo a un angelo è in accordo con questi principi, anche se non deriva strettamente da essi.

La dottrina dell’Angelo Custode estende a ogni comunità e a ogni singola persona la promessa biblica: “Io mando un angelo davanti a te, per custodirti…” (Es 23,20), che si è realizzata per il popolo eletto.

La fede negli angeli custodi è ribadita nel Catechismo della Chiesa Cattolica all’art. 380.

Nel pensiero cattolico, quindi, ogni uomo è aiutato a vivere il pieno compimento del piano divino, nel proprio giusto cammino esistenziale, oltre che dalla grazia, dall’intelletto e dalla libera volontà nell’agire, anche dal proprio angelo custode.

Tra i Santi che hanno avuto una spiccata e notoria relazione con il proprio angelo custode ricordiamo san Pietro, san Tommaso d’Aquino, san Francesco di Sales, san Francesco d’Assisi, santa Francesca Romana e san Pio da Pietrelcina. E, naturalmente! S.Gemma Galgani!

L’incredibile volto di S. Gemma: se dovessi immaginarmi un angelo, me lo figurerei con il suo viso!

Santa Gemma Galgani, la santa in assoluto da noi preferita!, affermava di essere in contatto con il suo angelo custode!

Fino al V secolo nessun giorno particolare era dedicato agli Angeli Custodi, il cui ufficio cadeva il 29 settembre, in concomitanza con la festa di San Michele Arcangelo.L’uso di una festa particolare nacque a Valencia nel 1411, quando si istituì una festa per l’angelo protettore della città.Anche in Francia ci fu un’iniziativa analoga. Durante il secolo successivo l’idea si diffuse dalla Spagna nel Portogallo e poi in Austria e nelle regioni italiane più influenzate dagli Asburgo.

Già nel Cinquecento nacquero le prime Compagnie dell’Angelo Custode, che si diffusero ampiamente agli inizi del Seicento sotto l’influenza della pubblicazione di diversi trattati teologici e l’impulso di diversi ordini religiosi fra cui, ad esempio, i Padri Somaschi.

La spinta decisiva venne da papa Paolo V, che in una bolla del 1614 assegnò specifiche indulgenze ai membri delle compagnie dell’Angelo Custode aggregate all’Arciconfraternita di Roma e che compissero particolari atti meritori.

In parallelo alla diffusione della pietà popolare, ebbe luogo il riconoscimento liturgico della festa. Nel “Messale romano” di papa Pio V (1570) furono indicate quattro feste consacrate espressamente agli angeli, quelle dedicate agli Angeli Custodi (il 2 ottobre), all’Arcangelo Gabriele, all’Arcangelo Michele e all’Arcangelo Raffaele.

Soppressa da Pio V, la festa in onore degli Angeli Custodi fu ristabilita nel 1608 da Paolo V ed estesa alla Chiesa universale. Nel 1670 Clemente X la rese obbligatoria per tutta la Chiesa latina, sempre alla data del 2 ottobre.

Gli angeli custodi nella kabbalah

La scuola di kabbalah di Girona elaborò dettagliate teorie sulle energie benefiche che gli angeli hanno la missione di trasmetterci.

Secondo queste teorie vi sarebbero 72 angeli custodi i quali sovraintendono ognuno sia ad alcuni giorni nel corso dell’anno, sia a 20 minuti nel corso del giorno (20 minuti x 72 =24 ore). Ogni uomo è affidato, per questa scuola, principalmente agli angeli che sopraintendono al giorno e al minuto della sua nascita e le sue caratteristiche verrebbero influenzate da quelle dei suoi angeli.