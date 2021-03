Il Santo del giorno, 2 Marzo: S. Agnese di Boemia

Il Santo del giorno, 2 Marzo: S. Agnese di Boemia

E’ il 61º giorno del Calendario gregoriano (il 62º negli anni bisestili). Mancano 304 giorni alla fine dell’anno.

Il Cristianesimo celebra :

sant’Agnese di Boemia, fondatrice

sant’Angela della Croce, fondatrice

san Carmelo, Mercedario, vescovo

san Ceadda di Lichfield, Abate e vescovo

san Lorgio, martire

san Luca Casali da Nicosia, abate

san Quinto il Taumaturgo

san Troade, martire

John Wesley, sacerdote – Chiesa luterana

Esichio il Palatino, martire – Chiesa ortodossa

Giovanni Marone, patriarca – Chiesa maronita

Beato Carlo il Buono Martire

Abbiamo scelto di parlarVi di:

Agnese di Boemia(Praga, 1211 – Praga, 2 marzo 1282) è stata una religiosa ceca, dell’Ordine di Santa Chiara, fondatrice del monastero e dell’ospedale di San Francesco ed istitutrice dell’ordine dei Crocigeri della Stella Rossa.È stata proclamata santa da papa Giovanni Paolo II nel 1989. Non va confusa con l’Agnese di Boemia, morta nel 1268, che fu seconda moglie di Enrico III di Meissen.

Figlia del re di Boemia Ottocaro I e di sua moglie Costanza d’Ungheria, sorella del re di Ungheria Andrea II, era strettamente imparentata ai santi Ludmilla, Venceslao, Edvige, Elisabetta e Margherita.

Venne allevata dalla prozia Edvige nel monastero cistercense di Trzebnica, e poi in quello premostratense di Doksany: all’età di otto anni venne promessa in moglie ad Enrico, figlio ed erede dell’imperatore Federico II di Svevia, e venne inviata alla corte di Vienna per ricevere una formazione adeguata ad una futura sovrana.

Colpita dal messaggio di Francesco d’Assisi, maturò la sua vocazione religiosa e, con il sostegno di papa Gregorio IX, ruppe il fidanzamento con Enrico e si ritirò a Praga. Nella città boema fondò il primo convento di Frati Minori della regione (1232), ed annesso al convento un ospedale per i poveri: per la sua gestione, creò una confraternita laicale (detta dei Crocigeri) che nel 1237 venne elevata dal pontefice al rango di ordine religioso.

Nel 1234 fondò un monastero di clarisse sulle rive della Moldava e santa Chiara vi inviò cinque delle sue religiose: Agnese stessa vi si ritirò l’11 giugno (festa della Pentecoste) dello stesso anno. In seguito ne divenne badessa e conservò tale carica fino alla morte.

Il culto

Agnese di Boemia divenne oggetto di devozione popolare sin dalla sua morte: il 28 novembre 1874 papa Pio IX ne approvò il culto e le attribuì ufficialmente il titolo di beata. Il 12 novembre 1989 papa Giovanni Paolo II l’ha canonizzata nel corso di una solenne cerimonia in piazza San Pietro. La canonizzazione avvenne pochi giorni prima della caduta del regime comunista.