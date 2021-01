Il Santo del giorno, 2 Gennaio: S. Basilio Magno, uno dei fondatori del monachesimo – S. Gregorio il Teologo, che definì il concetto di Trinità

Il Santo del giorno, 2 Gennaio: S. Basilio Magno, uno dei fondatori del monachesimo – S. Gregorio il Teologo, che definì il concetto di Trinità

Due Dottori e Padri della Chiesa, amici e fondatori della dottrina della Chiesa.

Il primo, colui che dettò le regole del monachesimo ed è patrono della Cappadocia, dei monaci basiliani.

L’altro, maestro di S. Gerolamo, il traduttore dei Vangeli, pronunciò e scrisse testi fondamentali soprattutto sulla natura di Cristo e della Trinità

Basilio Magno, il Grande; in greco: Βασίλειος ὁ Μέγας, Basíleios ho Mégas; in latino Basilius Magnus (Cesarea in Cappadocia, 329 – Cesarea in Cappadocia, 1º gennaio 379), è stato un vescovo e teologo greco antico, venerato dalle Chiese cristiane; porta anche i titoli di confessore e Dottore della Chiesa.

È considerato il primo dei Padri cappadoci.

Figlio di un ricco retore e avvocato, suo nonno morì martire nella persecuzione di Diocleziano, fu discepolo di Gregorio Taumaturgo del Ponto.

Sua nonna Macrina, la madre Emmelia, i fratelli Gregorio (vescovo di Nissa) e Pietro (vescovo di Sebaste) e la sorella primogenita, Macrina, sono pure venerati dalla Chiesa cattolica come santi.

Fu molto amico di Gregorio Nazianzeno, venerato come santo e commemorato nello stesso giorno, il 2 gennaio.

Ha scritto la regola che ancora oggi ispira la vita dei Monaci basiliani.

Ancora fanciullo, venne mandato a Neocesarea, sul Ponto, dalla nonna Macrina, che gli impartì un’educazione basata sui principi cristiani.

Ebbe come primo maestro suo padre, poi studiò presso la scuola dei grammatici nella natìa Cesarea.

Continuò gli studi a Costantinopoli e poi ad Atene, la capitale culturale del mondo ellenico: qui fu allievo del sofista pagano Imerio e conobbe Gregorio Nazianzeno.

Fece ritorno in patria nel 356, dopo un breve periodo come insegnante di retorica, su esortazione della sorella si ritirò a vita ascetica, dopo essere stato battezzato.

Fece visita a molti anacoreti dell’Egitto, della Siria, della Palestina e della Mesopotamia per comprendere meglio il loro stile di vita.

Ritornato in patria, si ritirò sulle rive del fiume Iris vicino a Annosi nel Ponto, dove redasse la Grande Regola (Fusius Tractatae) e la Piccola Regola (Brevis Tractatae), come orientamento per la vita dei monaci che da lui presero il nome di monaci basiliani.

Intorno al 360, il vescovo Eusebio chiamò Basilio e gli conferì l’ordine del presbiterato.

Nel 363 il santo ebbe l’apparizione della Madonna, che gli promise la sua protezione sul suo operato.

Dieci anni dopo, nel 370, dopo la morte di Eusebio, venne eletto vescovo di Cesarea in Cappadocia, metropolita ed esarca dell’intera regione del Ponto.

Combatté molto contro le dottrine ariane che, con l’appoggio dell’imperatore Valente, stavano prendendo piede nella Chiesa. Lo stesso imperatore tentò a più riprese di piegare Basilio a queste dottrine considerate dalle Chiese cristiane conciliari eretiche, ma non lo contrastò mai direttamente, limitandosi a dividere in due diocesi la Cappadocia, per sottrargli potere.

Basilio difese l’ortodossia delle Chiese cristiane conciliari anche contro i Macedoniani e l’imperatore Giuliano.

Basilio fece costruire una cittadella della carità con locande, ospizi, ospedale e lebbrosario, chiamata Basiliade: questa fu la sua più grande opera, che gli valse il nome di Magno.

Dopo l’uccisione dell’imperatore Valente, da parte dei Goti, nel 378, Teodosio I elevò il Cattolicesimo a religione di Stato dell’Impero romano, ossia l’unica alla quale venisse riconosciuto diritto di culto pubblico,relegando il paganesimo e il giudaismo a religioni private.

Sulla sede episcopale di Costantinopoli, con l’appoggio di Basilio, fu insediato Gregorio Nazianzeno.

Di lì a breve, provato dalle austerità, dalle malattie e sfinito dalle preoccupazioni, morì il 1º gennaio 379.

Opere

Scrisse molte opere di carattere dogmatico, ascetico, discorsi ed omelie, oltre a un trattato per i giovani sull’uso e il comportamento da tenersi nello studio dei classici pagani, e moltissime lettere sui più svariati argomenti. Scrisse anche l’antologia origeniana “Filocalia” e un trattato sullo Spirito Santo in cui affermava la consustanzialità delle tre Persone della Trinità.

Celebre è la sua preghiera dedicata agli animali, composta nel 370, in cui sorprendentemente emergono le tematiche moderne a proposito dei diritti animali:

« O Signore, accresci in noi la fratellanza con i nostri piccoli fratelli; concedi che essi possano vivere non per noi, ma per se stessi e per Te; facci capire che essi amano, come noi, la dolcezza della vita e ti servono nel loro posto meglio di quanto facciamo noi nel nostro.»

Tra le opere di Basilio, decisive nel dibattito teologico del IV secolo sulla Trinità, bisogna almeno ricordare Contro Eunomio, diretta contro l’Apologia di Eunomio contenente proposizioni considerate eretiche, e Lo Spirito Santo, indicante la divinità della terza persona trinitaria. Conserviamo di lui anche lettere ed omelie, specie quelle trattanti i sei giorni della creazione (Omelie sull’Esamerone).

Il suo Asceticon, rappresenta una tappa cruciale nella storia del monachesimo e della spiritualità cristiane.

Basilio, vissuto alla fine dell’era delle persecuzioni, detiene un posto di grande importanza nella storia della liturgia cristiana.

I riti della Chiesache prima erano affidati alla memoria e alla estemporaneità, iniziarono a strutturarsi, la liturgia iniziò ad essere influenzata da brevi rituali. L’influenza di Basilio in questi rituali è ben attestata nelle fonti. Restano dubbi su quali parti della Divina Liturgia di Basilio Magno siano state composte o riviste da lui e quali si ispirano alle sue opere.

Le attuali liturgie delle Chiese cristiane che portano il nome di Basilio, non sono interamente frutto del suo lavoro, nella forma attuale, ma conservano comunque un richiamo all’attività di Basilio, che ne formulò le iniziali formule liturgiche e il canto degli inni.

Gli studiosi di patristica riconoscono che l’attuale liturgia di Basilio «porta inconfondibile la traccia della sua penna, della sua mente e del suo cuore».

Influenza sul monachesimo

Con il suo esempio e i suoi insegnamenti Basilio esercitò una notevole influenza nella vita monastica del tempo, moderando l’austerità che fino ad allora aveva caratterizzato la vita monastica. Fornì anche un grande contributo nel coordinare le attività di lavoro e quelle di preghiera per assicurarne un più equilibrato ritmo nella giornata del monaco.

Basilio figura tra le più influenti figure che hanno dato sviluppo al monachesimo nella cristianità. Non solo è riconosciuto come il padre del monachesimo orientale; ma gli storici gli attribuiscono anche una grande importanza per lo sviluppo di quello occidentale, in particolare per l’influsso che ebbe su San Benedetto. Benedetto stesso ne riconosce l’importanza quando nella sua “Regola” chiede ai monaci di leggere oltre che la Bibbia, anche i Padri della Chiesa e la vita e la «Regola del nostro Santo Padre, Basilio». A riprova di questa influenza restano i molti ordini religiosi della Chiesa orientale che si rifanno ancora alla sua regola o che portano il suo nome, nell’ambito della chiesa latina si annovera un istituto religioso fondato nel XVIII secolo in Francia, i Preti di San Basilio.

Culto

Nel 1568 fu proclamato Dottore della Chiesa da papa Pio V.

I cattolici e gli anglicani celebrano la sua memoria liturgica il 2 gennaio, mentre la Chiesa ortodossa il 1º gennaio. Prima del Concilio Ecumenico Vaticano II la sua festa era celebrata il 14 giugno giorno in cui venne ordinato vescovo.

San Basilio è patrono della Cappadocia, la terra delle chiese e dei rifugi sotterranei, dei monaci basiliani, dei responsabili degli ospedali, dei riformatori.

Inoltre san Basilio è patrono di numerose località italiane.

Gregorio Nazianzeno, anche Gregorio il Teologo(latino Gregorius Nazianzenus, greco Gregórios ho Theólogos) (329 – 390 circa), è stato un vescovo e teologo greco antico; fu maestro di san Girolamo. Venerato dalle Chiese cristiane, è riconosciuto dalla Chiesa cattolica come Dottore e Padre della Chiesa. È uno dei Padri cappadoci.

Nacque a Arianzo, cittadina presso Nazianzo,attuale Güzelyurt in Cappadocia.

Figlio di Gregorio e Nonna.

Il padre, che era ebreo della setta degli Ipsistari, fu convertito dalla moglie al cristianesimo e divenne vescovo di Nazianzo.

Il fratello Cesario (morto nel 368) fu dottore presso la corte dell’imperatore Giuliano e governatore di Bitinia.

Gregorio, nato qualche anno dopo il concilio di Nicea, nel quale si condannò l’eresia ariana, fu fortemente condizionato per tutta la vita dalle lotte che si scatenarono attorno alla definizione della vera natura della Trinità.

Studiò prima a Cesarea in Cappadocia, dove conobbe e divenne amico di Basilio, poi a Cesarea in Palestina e ad Alessandria presso il Didaskaleion, infine, tra il 350 e il 358, ad Atene, sotto Imerio; qui conobbe il futuro imperatore Giuliano.

Raggiunse poi l’amico Basilio nel monastero di Annisoi, nel Ponto. Ma abbandonò presto questa esperienza, per tornare a casa, dove sperava di condurre una vita ancora più ritirata e contemplativa.

Nel 361 fu ordinato sacerdote suo malgrado, dal padre, Vescovo di Nazianzo.

Dapprima reagì fuggendo, ma poi accettò di buon grado la decisione paterna. “Mi piegò con la forza”, ricorderà nella sua autobiografia.

Nel 372 l’amico Basilio, allora Vescovo di Cesarea, costretto dalla politica ariana dell’Imperatore Flavio Valente a moltiplicare il numero delle diocesi sotto la sua giurisdizione, per sottrarle all’influenza ariana, lo nominò vescovo di Sasima.

Gregorio non raggiunse mai la sua sede vescovile, in quanto solo con le armi in pugno sarebbe potuto entrarvi.

Morto il padre, tornò a Nazianzo, dove diresse la comunità cristiana.

Nel 379, salito al trono Teodosio I, Gregorio fu chiamato a dirigere la piccola comunità cristiana che a Costantinopoli era rimasta fedele a Nicea. Nella capitale dei cristiani di Oriente pronunciò i cinque discorsi che gli meritarono l’appellativo di “Teologo”.

Fu lui stesso a precisare che la “Teologia” non è “tecnologia”, essa non è un’argomentazione umana, ma nasce da una vita di preghiera e da un dialogo assiduo con il Signore. Nel 380 Teodosio lo insediò vescovo di Costantinopoli e lo fece riconoscere come tale dal II Concilio Ecumenico nel maggio del 381.

Le discussioni conciliari furono quanto mai accese e lo stesso Gregorio fu accusato di occupare illegittimamente, in quanto vescovo di Sasima, la sede di Costantinopoli, e, confessandosi incapace di mediare tra le opposte fazioni, abbandonò il concilio nel giugno del 381

Nell’autunno del 382 divenne vescovo di Nazianzo, per poi, dopo un anno, ritirarsi in solitudine ad Arianzo, dove morì nel 390.

Culto

ProclamatoDottore della Chiesanel 1568 da papa Pio V. È uno dei quattro grandi dottori della Chiesa orientale; dalla Chiesa Ortodossa è salutato anche, con Basilio e Giovanni Crisostomo come uno dei “Tre Gerarchi”.

Le reliquie del santo vennero conservate per molti secoli nella chiesa di Tutti i Santi a Costantinopoli. Sarebbero poi giunte a Roma tramite alcune monache bizantine sfuggite alle persecuzioni iconoclaste dell’VIII secolo. Dapprima deposte nel monastero di Santa Maria in Campo Marzio, da lì furono traslate nella basilica di San Pietro in Vaticano nel 1580, per volere di papa Gregorio XIII, dove sono tuttora conservate.

Il 27 novembre 2004 papa Giovanni Paolo II ha fatto dono al patriarca Bartolomeo di Costantinopoli di una parte delle reliquie di san Gregorio Nazianzeno venerate in Vaticano.

Di lui, rimangono una rappresentazione sacra, La Passione di Cristo, lettere, numerosi poemi sacri (tra cui un poema autobiografico-spirituale di quasi duemila versi Sulla sua vita), ma soprattutto 45 discorsi od omelie, per la maggior parte risalenti al vescovado costantinopolitano; tra essi possiamo ricordare gli elogi funebri dell’amico Basilio e del padre Gregorio, una giustificazione della sua fuga dalla sede vescovile di Sasima, due discorsi contro l’imperatore Giuliano, che influenzarono molto il giudizio dei bizantini su questo sovrano, e soprattutto i discorsi “teologici” (27-31), che gli valsero presto il titolo di “Teologo”, precedentemente assegnato al solo Giovanni evangelista.

Sermoni liturgici redatti per le principali festività tra cui la Pasqua, la Pentecoste, il Natale, l’Epifania.

Discorsi d’occasione con vari elogi funebri come quello per sant’Atanasio, per l’amico san Basilio e per suoi famigliari, il padre, il fratello Cesario e la sorella Gorgonia.

Altri concernono discorsi ufficiali agli imperatori o veri e propri manifesti catechetici.

Discorsi teologici di cui ci sono pervenuti cinque scritti redatti tra il 379 e il 380.

Questi testi sono tutti incentrati sulla definizione teologica della Trinità e andavano a combattere le varie eresie presenti al suo tempo.

L’ariana, che negava la divinità di Cristo.

Quella degli Eunomiani per i quali il Cristo non ha la stessa essenza del Padre e dei Macedoniani che negavano la piena divinità dello Spirito Santo. In questi scritti Gregorio afferma l’unica natura delle tre Persone che vanno distinte solo per origine e rapporti reciproci.

Icona di Basilio Magno risalente al XV secolo e conservata presso il Monte Athos. Secondo la rappresentazione orientale è assente la mitria, mentre, come anche per le raffigurazioni occidentali, tiene con la mano sinistra un rotolo del vangelo, attributo iconografico principale dei vescovi avendo questi come precipuo compito l’annuncio dello stesso. Da notare la fascia bianca con croci nere detta pallio, altra caratteristica iconografica dei vescovi. Il pallio (dal lat. pallium, mantello) era anticamente l’abito dei filosofi greci e simbolo per i cristiani dell’attività pastorale.