Il Santo del giorno, 17 Ottobre: S. Ignazio d’Antichia, l’Illuminatore

Nelle sue lettere, preziose per ricostruire il Cristianesimo primitivo, abbozza la prima divisione tra: vescovi, presbiteri e diaconi, adombrando la figura del Papa

Ignazio di Antiochia, detto L’Illuminatore(35 circa – Roma, 107 circa), è stato un vescovo e teologo siro.

È annoverato fra i Padri della Chiesa e Padre Apostolico.

Fu il secondo successore di Pietro come vescovo di Antiochia di Siria, cioè della terza città per grandezza del mondo antico mediterraneo.

Crebbe in ambiente pagano; fu convertito in età adulta da San Giovanni Evangelista.

Secondo la tradizione, nel 69 fu nominato secondo successore di Pietro, dopo sant’Evodio, alla sede episcopale di Antiochia.

Condannato ad bestias, durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117), fu imprigionato e condotto da Antiochia a Roma, sotto la scorta di una pattuglia di soldati, per esservi divorato dalle fiere.

Nel corso del viaggio, scrisse sette lettere alle chiese, che incontrava sul suo cammino. Esse ci sono rimaste e sono una testimonianza unica della vita della chiesa dell’inizio del II secolo. Le prime quattro lettere furono scritte da Smirne alle comunità dell’Asia Minore, di Efeso, di Magnesia e di Tralli, ringraziandole per le numerose dimostrazioni d’affetto testimoniate nei suoi travagli.

Partito da Smirne, Ignazio giunse nella Troade, dove scrisse altre tre lettere: la prima ai Romani, supplicandoli di non impedire il suo martirio, inteso come desiderio di ripercorrere la vita e la passione di Gesù: «Com’è glorioso essere un sole al tramonto, lontano dal mondo, verso Dio. Possa io elevarmi alla tua presenza».

Poi scrisse alla chiesa di Filadelfia e a quella di Smirne, chiedendo che i fedeli si congratulassero con la comunità d’Antiochia, che aveva sopportato con coraggio le persecuzioni, ora ivi concluse. Scrisse anche a Policarpo, vescovo di Smirne,aggiungendovi interessanti direttive per l’esercizio della funzione episcopale, consigliandogli di: «tenere duro come l’incudine sotto il martello».

Le sue lettere esprimono calde parole d’amore a Cristo e alla Chiesa. Appaiono per la prima volta le espressioni “Chiesa cattolica” e “Cristianesimo”, che sono ritenuti neologismi creati da lui!

Le Lettere di Ignazio sono una finestra aperta, per conoscere le condizioni e la vita della chiesa del suo tempo. In particolare, appare per la prima volta, nelle sue lettere, la concezione tripartita del ministero cristiano: vescovo, presbiteri, diaconi. I

Ignazio auspicava una nuova organizzazione della chiesa cristiana in cui un solo vescovo presiedesse “al posto di Dio”. Questo vescovo avrebbe esercitato l’autorità su molti sacerdoti.Tali idee alimentarono nuove ondate di insegnamenti non scritturali.

Altro tema significativo, è la confessione della vera umanità di Cristo contro i docetisti, i quali sostenevano che l’incarnazione del Figlio di Dio fosse stata solo apparente.

Raggiunta Roma dopo il faticoso viaggio, Ignazio subì il martirio nell’Urbe. Fu esposto alle fiere, durante i festeggiamenti in onore dell’imperatore Traiano, vincitore in Dacia.

Le sue ossa furono raccolte da alcuni fedeli e ricondotte ad Antiochia, dove vennero sepolte nel cimitero della chiesa fuori della Porta di Dafne.

A seguito dell’invasione saracena, le reliquie furono ricondotte a Roma e lì sepolte nel 637, presso la basilica di San Clemente al Laterano dove tuttora riposano.Una parte del cranio è custodita nella chiesa di Sant’Ignazio d’Antiochia, situata nella periferia sud di Roma.