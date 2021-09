Il Santo del giorno, 14 Settembre: Esaltazione della Santa Croce

A Roma, in questa data, si teneva un banchetto, epolum, in onore di Giove. Forse non è un caso che oggi, la Chiesa ricordi l’Esaltazione, cioè l’Elevazione della reliquia della Santa Croce, trovata il 3 Maggio 320 da Elena Flavia, madre di Costantino.

Oggetto della celebrazione: Commemorazione, Esaltazione della Santa Croce (colore liturgico: rosso) sulla quale fu crocifisso Gesù.

La festività ricorre il 14 settembre, in ricordo del ritrovamento della croce di Gesù da parte di sant’Elena, avvenuto il 3 Maggio 320 e che, sempre secondo la tradizione, fu “esaltata” cioè “elevata” per la prima volta, quindi “innalzata” come lo era stato quel venerdì dell’Anno =, per uccidere il Figlio di Dio e adesso a significare la Chiesa trionfante! il 14 settembre del 320: in verità, in quel giorno la reliquia fu “alzata” dal vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo, che fu invitato all’adorazione.

In quella data poi, e da lì inizierà veramente la tradizione, ci sarà la dedicazione della Basilica del Santo Sepolcro.



La Chiesa cattolica, molte Chiese protestanti (spesso quelle di matrice anglicana), e la Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce, il 14 settembre, anniversario appunto, della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme (335).

Per il rinvenimento, la scoperta, l’Inventio Crucis, vi rimandiamo al:

Nei secoli questa festività incluse anche la commemorazione del recupero da parte dell’imperatore Eraclio della Vera Croce dalle mani dei Persiani nel 628.

Nell’usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della Croce si teneva il 3 maggio.

In Occidente, ci si riferisce spesso al 14 settembre come al Giorno della Santa Croce.

La festività di maggio, invece, è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum, operate sotto Giovanni XXIII nel 1960/1962.

In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili, in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La chiesa cattolica compie l’adorazione liturgica della Croce durante gli uffici del Venerdì Santo.

Religiosità popolare in Italia e il Volto Santo

La festa dell’Esaltazione della Santa Croce viene celebrata con particolare solennità a Lucca, ma anche in molte altre città d’Italia dove si trovi una chiesa intitolata “Santa Croce”.

Il momento più intenso è però nella Processione del 13 sera, alla quale partecipano tutti comuni, tutte le associazioni di volontariato, laiche e degli emigranti lucchesi e poi a seguire tutte le parrocchie e le aggregazioni religiose.

Per la storia del Volto Santo di Lucca, vi rimandiamo agli articoli sulla Processione, tradizionale acme della religiosità lucchese, in verità scemata incredibilmente ed improvvisamente nella città che dalla sua fondazione con la religiosissima Gens dei Fabi e poi per tutto il Medioevo era stata punto fisso nell’afflato religioso cattolico, nei suoi pellegrinaggi, ed oggi si ritrova con gli ultimi quattro chiostri di clausura “pieni” di pochissime decine di suore di età avanzatissima, seminari capaci di 500 posti completamente deserti ed un solo parroco a gestire cattedrale e innumerevolissime chiese del centro storico!

Per le altre feste, ricordiamo quella della parrocchia di Borgo Santa Croce in Verona, che ogni anno tra la prima e la seconda settimana di settembre propone la tradizionale festa del borgo.

Ad Enna si svolge nei giorni 13 e 14 settembre, la storica Festa del Crocifisso di Papardura, che come ogni anno, attira centinaia di fedeli che nel segno della tradizione e della fede, si recano in pellegrinaggio e in preghiera presso lo storico Santuario, per celebrare una delle feste più antiche e suggestive della zona. Una tradizione che affonda le radici lontano nei secoli, e voluta dai numerosi agricoltori e pastori che anticamente abitavano l’area, dove secondo la trazione popolare, i fedeli videro l’immagine miracolosa del Cristo Crocifisso impressa sulla roccia, e decisero di edificare un Santuario dedicato proprio all’immagine miracolosa, ancora oggi visibile sull’altare maggiore. I riti religiosi si concludono il giorno 14 settembre sul calvario, dal latino Calvaria che significa “luogo del cranio”, ovvero la collinetta appena fuori Gerusalemme su cui salì Gesù per esservi crocifisso. Come da tradizione, nel Calvario di Papardura, in ricordo della vita di Gesù Cristo, viene effettuata la benedizione con la reliquia della Spina Santa.

L’Esaltazione della Santa Croce è stata scelta come festa del neonato comune di Vajont nel 1971, poiché sussiste sul territorio una forte vocazione alla creazione di crocifissi intagliati a mano; Il 14 settembre di ogni anno si consacra il Santo Patrono della cittadina.

Nelle domeniche più prossime al 14 settembre vengono celebrate solenni processioni nel Duomo di Monza e a Milano in onore del Santo Chiodo lì conservato: a Monza nella Corona ferrea, e a Milano nel chiodo “a morso di cavallo”.

Una grande devozione è riservata al Ss. Crocifisso nella cittadina di Rutigliano in provincia di Bari, dove si venera dal ‘600 un miracoloso crocifisso di inestimabile pregio artistico, ben conservato nella chiesa dei Cappuccini, dagli anni ’80 assurta a Santuario. Pur non essendo la Festa Patronale della cittadina, ha superato, da vari decenni, per importanza e grandiosità dei festeggiamenti, tutte le altre feste religiose.

Il 14 settembre, nella cittadina di Monteiasi in provincia di Taranto, in forza di una tradizione plurisecolare, viene celebrata la solennità dell’Esaltazione della “Santa Croce”. I Gesuiti nel 1616 fecero dono di un crocifisso agli abitatori del casale. Questo evento ha prodotto una leggenda popolare, secondo la quale l’effigie lignea della croce, dopo essere stata appoggiata al muro di un edificio del casale per essere riparata durante un temporale, non si sarebbe più staccata, segnalando il legame fra la Croce e la popolazione locale.