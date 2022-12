Il Santo del giorno, 10 Dicembre: Madonna di Loreto

Il Santo del giorno, 10 Dicembre: Madonna di Loreto

Secondo la leggenda, la casa di Maria fu trasportata da “angeli” prima in Epiro e poi a Loreto, nelle Marche. Oggi forse si sa chi erano questi…Angeli, ma la casa pare proprio autentica ed in tutto simile ad una abitazione della Palestina, fin dal medioevo indicata come la casa in cui era nata la Madonna. Una copia esattissima esiste a Lucca!

Forse non molti sanno che una riproduzione esattissima della casa della Madonna, quella di Loreto, esiste anche nella città delle 100 chiese! Anche se io ne ho contate, dentro le Mura almeno 130, senza annoverare quelle abbattute, le cappelle private nei palazzi e quelle numerosissime negli altrettanti numerosi conventi che costituiscono la vera ossatura urbana e architettonica del centro storico di Lucca!

Comunque, se volete vederla, cercate della Chiesa di Santa Maria Corteorlandini(si denomina così da Curtis Rolandinga, molto probabilmente avevano in questo luogo una magione, questa potente famiglia longobarda con grandi possedimenti nella valle del Serchio) chiesa però, che tutti i Lucchesi conoscono come S. Maria Nera. Questo perché era la Chiesa della Congregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio, fondata nel 1574 da San Giovanni Leonardi, da Diecimo, patrono dei farmacisti, e che da qui fu protagonista della Controriforma cattolica assieme alla sua congregazione, alla quale venne concessa come sede e che vi realizzò una serie di interventi, in particolar modo per creare vari ambienti conventuali, tra cui una vasta biblioteca. In pochi anni, la Congregazione riuscì a rendere l’intero complesso conventuale il centro culturale più in vista della città. Il ruolo di rilievo ricoperto dalla Congregazione nel periodo della Controriforma è testimoniato dalla magnificenza dell’interno della Chiesa stessa, raro esempio di linguaggio Barocco a Lucca.

Ma perché questa Chiesa è anche chiamata Chiesa di Santa Maria Nera?

Il “segreto” della Chiesa di Santa Maria Corteorlandini è una cappella, costruita nel 1662, da cui si accede attraversando una porta che si trova lungo la navata sinistra. Qui l’opulenza barocca, lascia il posto alla povertà della pietra, che contribuisce a immergerci in un clima di spiritualità e semplicità. Il nome Santa Maria Nera deriva proprio da questa cappella, in cui è riprodotta fedelmente la Santa Casa di Loreto, all’ interno della quale è venerata la Madonna omonima raffigurata col volto nero.

Si tratterebbe della casa della Madonna, in cui Lei nacque e visse Gesù a Nazareth, che fu poi trasportata a Loreto, nelle Marche, da angeli in volo. Quella che possiamo ammirare in questa Chiesa, nel cuore di Lucca venne costruita con l’intento di riprodurre la reliquia e avvicinarla a quei fedeli che non potevano affrontare pellegrinaggi lontani. Si dice che uno dei mattoni con cui è stata costruita una delle pareti della Sacra Cappella di Lucca provenga proprio dalla originale casa che si trova a Loreto e che, quando questa venne parzialmente distrutta da un incendio, ci si affidò proprio a quella di Lucca per poterla ricostruire fedelmente.

Quella “originale”, di Loreto, ha un’altra storia.

Agli inizi di maggio del 1291, Nazaret e tutta la Palestina erano dominio dei Turchi Selgiuchidi. Secondo la tradizione alcuni angeli prelevarono la Santa Casa e la portarono in volo.

Il 10 maggio 1291 degli angeli lasciarono la casa a Tersatto (nella città di Fiume). Furono dei boscaioli, stupiti, a trovare la piccola dimora. In quel luogo, però, i pellegrini erano spesso preda di ladri e malfattori; così, tre anni e sette mesi dopo, gli angeli ripresero la casa di Nazaret e con essa si alzarono in volo.

Attraversarono l’Adriatico e appena giunti nelle Marche la posarono nei pressi di Ancona, nel luogo in cui oggi sorge la chiesa di Santa Maria Liberatrice di Posatora, il cui nome la tradizione fa derivare proprio da questo evento: posa-et-ora (fermati e prega).

La Santa Casa restò in quel luogo nove mesi; poi gli angeli la sollevarono nuovamente e la posarono nei pressi di Porto Recanati, in località “Banderuola”, dove ancora oggi sorge la chiesetta detta della Madonna “Loreta” (evidente denominazione acquisita successivamente ai fatti qui riportati). Questa volta furono dei pastori a vedere una luce abbagliante uscire dalle nubi e, dietro la luce, la casa.

Il luogo era però troppo vicino al mare e dunque esposto ai pericoli delle incursioni turche; inoltre anche lì cominciavano ad accorrere malfattori per derubare i fedeli che giungevano in pellegrinaggio. Otto mesi più tardi la Casa sarebbe stata nuovamente spostata dagli angeli, su un terreno di proprietà di due fratelli, i conti Simone e Stefano Rinaldi di Antici, che però presto iniziarono ad approfittarsi dei pellegrini e poi anche a contendersi i guadagni.

Di nuovo gli angeli, chi riporta dopo quattro, ma più probabilmente: dopo sette mesi, sollevarono in volo la casa e la posarono, nella notte fra il 9 e il 10 dicembre del 1296, al centro della strada che da Recanati va al suo porto, e dunque in un luogo pubblico, che nessuno avrebbe potuto reclamare e sfruttare.

Il luogo scelto si trovava sulla cima di una collina (il monte Prodo) coperta di lauri. Dal termine latino laurus il luogo si chiamò Lauretum, e quindi “Loreto”.

Dopo numerosi ed approfonditi studi e dopo scavi eseguiti sotto la Santa Casa, gli specialisti, tra cui va ricordato padre Santarelli, hanno trovato una nuova spiegazione degli avvenimenti che si lega con la tradizione tramandata da secoli.

Per prima cosa è stato verificato con sicurezza che le tre pareti sono quelle della casa di Maria a Nazaret, come dimostra la coerenza delle tre pareti di Loreto con ciò che è rimasto a Nazaret ed è visibile ancora oggi: infatti, le dimensioni dell’abitazione coincidono con quelle del “buco” rimasto a Nazaret dove prima si trovava la Casa.

Inoltre, la tipologia dei mattoni e dei conci e la presenza di particolari graffiti sugli stessi mattoni portano alle caratteristiche case della Palestina al tempo di Maria e Gesù.

In particolare, il fatto che tutti i mattoni della Casa sono ancora saldati dalla malta che si usava in Palestina, ovvero un misto di solfato di calcio idrato (gesso) impastato con polvere di carbone di legna secondo una tecnica nota in Palestina duemila anni fa, ma mai impiegata in Italia, e questo rende evidente che i crociati avrebbero dovuto fisicamente staccarla e trasportala come un unico blocco.

Al tempo della riconquista musulmana della Palestina, proprio per salvaguardare una reliquia così preziosa, i Crociati avrebbero smontato la Santa Casa, che sarebbe stata trasportata in occidente anche con l’aiuto della potente famiglia bizantina degli Angeli.

Secondo questi studi la Santa Casa fu trasportata in Epiro in una località chiamata Fiume. Quando anche quell’area venne a trovarsi minacciata dai musulmani, fu definitivamente trasportata nelle Marche. La scelta del luogo, sempre secondo questi studi, fu decisa da Salvo, vicario di papa Celestino V, che era anche vescovo di Recanati e che volle che il prezioso manufatto restasse nel territorio della sua diocesi.

Cosa assai strana, ma potrebbe anche essere voluta, vista poi la leggenda, è chela casa non ha davvero fondamenta. E, ancora più strano, il fatto che sotto i suoi muri, si siano trovati, come schiacciati: un arbusto, delle ghiande, chiocciole…Al di sotto si è trovata una necropoli romana del terzo secolo e sotto ancora un abitato piceno.

Agli inizi del 1900, però, nuovi elementi vennero alla luce, e sulla questione poterono formarsi nuove ipotesi. L’archiatra pontificio di Leone XIII, Giuseppe Lapponi, consultando un plico relativo a Loreto negli Archivi Vaticani scoprì un documento risalente proprio all’epoca della presunta “traslazione miracolosa”. Questo documento del 1294, facente parte del Chartularium culisanense (un codice diplomatico di un antico ordine equestre), riporta l’elenco notarile dei beni dotali di Margherita Angeli (figlia di Niceforo, despota d’Epiro) che proprio in quell’anno sposò Filippo II D’Angiò (figlio del re di Napoli, Carlo II). In questo elenco si legge, tra gli altri, Sanctas petras ex dmo Dominae Deiparae Virgini Ablatas (“le Sante pietre portate via dalla Casa della Nostra Signora la Vergine Madre di Dio”). Sicuramente è stato un fulmine a ciel sereno per la comunità cattolica: secondo questa, ed altre fonti, quindi, una nobile famiglia bizantina di nome Angeli si incaricò nel XIII secolo di salvare i materiali della Santa Casa dalle insidie musulmane per ricostruire a Loreto l’edificio originale. Non solo si ha una coincidenza dell’anno in cui avvenne questo spostamento (anche i mesi sono molto prossimi –ottobre/dicembre-) ma anche il fatto che la famiglia Angeli avesse dei terreni proprio a Loreto fa pensare. Venuto a conoscenza del documento, il monsignor Landrieux scrisse nel suo diario “Essa [la Santa Casa] è stata certamente trasportata a Loreto dalle mani degli Angeli, ma questi angeli non sono quelli del cielo. Il tempo obnubilò a poco a poco il fatto storico e, agli Angeli di Costantinopoli, la credenza popolare ha sostituito gli angeli del cielo”.

Quello che vediamo oggi a Loreto, all’interno dell’involucro protettivo in marmo ideato dal Bramante e realizzato da rinomati scultori, è una stanza con una porta e una finestra (quella dell’Annunciazione): sono originali tre delle quattro pareti ma solo fino ai tre metri di altezza; la parte superiore e la quarta parete sono state aggiunte successivamente (nel 1536) in mattoni probabilmente del posto. Sembra corrispondere esattamente con la struttura presente all’epoca (ed oggi scomparsa) a Nazareth: tre pareti in pietra addossate ad una grotta scavata nella roccia.

Ma perché la Santa Casa è stata collocata proprio in queste terre e sulla pubblica via, senza una vera e propria fondazione? La legge vigente a quell’epoca era chiara: in caso di inosservanza era prevista la demolizione dell’edificio. Inoltre per sorreggere la struttura venne costruito un robusto muro per tutta l’altezza dell’edificio.

Come riportato da Filippetti e Ravaglia nel libro “Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle Marche” l’ipotesi più probabile è “quella che ricorda come Loreto facesse parte, all’epoca della traslazione, dello Stato della Chiesa, quando era Papa Celestino V, che regnò pochi mesi senza essere andato a Roma, dove come vicario era sostituito dal vescovo di Recanati. Il fatto che al livello decisionale più alto ci sia stato un importante personaggio collegato a Recanati, e anche il fatto che la cittadina era vicina ad Ancona, ossia il porto più importante dello Stato Pontificio […] può farci pensare che la destinazione, se accettiamo l’ipotesi del trasporto via mare, fu decisa proprio a Roma. Il fatto che poi venne posta su una pubblica via lascia intendere che la sacra costruzione era di tutti e nessun privato poteva rivendicare diritti.”

Altre prove a testimonianza dell’originalità del manufatto sono: i graffiti nelle pietre molto simili a quelli rinvenuti nella Terra Santa e più precisamente a Nazareth; due monete rinvenute nel sottosuolo che sono dell’anno della traslazione che si riferiscono al nipote di Niceforo; pollini di provenienza palestinese; cinque piccole croci di stoffa rossa rinvenute in una cavità sotto “la Finestra dell’Angelo” tipica dei cavalieri crociati che forse si occuparono del trasporto.