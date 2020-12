Il saluto del sindaco Riccardo Tarabella e dell’assessore alla Pubblica istruzione Giuliano Bartelletti al mondo della scuola in vista delle festività natalizie

Il saluto del sindaco Riccardo Tarabella e dell’assessore alla Pubblica istruzione Giuliano Bartelletti al mondo della scuola in vista delle festività natalizie

Per la scuola si chiude un anno difficile e se ne apre uno dalle mille incertezze. Nel formulare i nostri auguri agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti, al personale non docente e ai dirigenti scolastici in vista delle festività natalizie non possiamo non tener conto della straordinarietà di questo momento e delle inconsuete modalità in cui l’attività didattica, lo studio, la vita all’interno della scuola si sono svolti negli ultimi mesi. Mascherine, distanziamento, didattica a distanza hanno limitato moltissimo i rapporti umani, il contatto diretto, quel complesso di relazioni fatto di vicinanza fisica, sguardi, gesti, sorrisi che fanno dell’esperienza scolastica un’esperienza di vita e di umanità. A mancarci in questi giorni sono anche le gioiose rappresentazioni che hanno sempre caratterizzato il periodo natalizio, le recite dei più piccini, le mostre dei lavoretti fatti in classe, lo scambio degli auguri fra genitori, ragazzi, maestri e professori. La speranza di tutti – e il nostro augurio più sentito – è che si possa tornare presto a una didattica in piena presenza, a una vita scolastica meno rigida e limitante, a un approccio educativo più personale, più vicino e, per questo, più efficace.

Ne va del futuro dei nostri ragazzi e del futuro di tutta la comunità. L’Amministrazione comunale continuerà a fare la sua parte. Continuerà ad offrire, e per quanto possibile migliorare, servizi essenziali quali la mensa e lo scuolabus. Darà sostegno alle attività complementari alla didattica che l’Istituto comprensivo riterrà necessario e utile portare avanti, com’è stato anche quest’anno per la robotica, lo sportello d’ascolto e la mediazione linguistica per l’integrazione degli studenti stranieri. Porterà avanti, soprattutto, il rilevante piano di interventi strutturali per la messa in sicurezza sismica dei plessi scolastici. Piano che impegna le casse comunali per diversi milioni di euro e che in questi mesi si sta concretizzando nella completa ristrutturazione della primaria di Basati, che vedrà poi l’avvio delle opere progettate per il corpo aule e per la palestra della media “Pea” e che interesserà gradualmente tutti gli altri edifici scolastici di proprietà comunale. Gli obiettivi restano quelli di sempre: mantenere alta la qualità dell’offerta educativa delle nostre scuole; assicurare ai ragazzi, agli insegnanti e al personale non docente ambienti accoglienti e sicuri nei quali studiare e lavorare.