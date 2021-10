Sono stati quattro mesi di intenso lavoro che mi hanno consentito di conoscere una comunità attenta e laboriosa, della quale ho apprezzato lo spiccato e sincero attaccamento al proprio territorio e alle proprie tradizioni; non posso che dirmi onorata di aver fatto parte, anche se per un breve periodo, di questa realtà.

Consapevole di essere stata chiamata ad assolvere le mie funzioni in un momento non facile per il comune di Massarosa, ho però trovato, fin da subito, grande cordialità e disponibilità alla collaborazione da parte di tutti i dipendenti degli Uffici Comunali. Ritengo pertanto doveroso, alla fine del mio incarico, rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che mi hanno affiancato in questo lasso di tempo, indispensabile per traghettare l’Ente a nuove elezioni all’indomani della conclusione anticipata del mandato dell’Amministrazione in carica.

Nonostante le intuibili difficoltà, legate anche allo stato di dissesto del Comune, ho fatto tutto il possibile per dare continuità all’azione amministrativa, per fornire ai cittadini un servizio di qualità e per far sì che l’attività fosse improntata a criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare, in uno con gli Uffici comunali per la loro serietà, competenza e impegno profuso nell’interesse dell’Amministrazione, al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Lamari per la grande professionalità e la preziosa e fattiva collaborazione; alla Dr.ssa Francesca Garbati per aver dimostrato doti e capacità non comuni nell’amministrare, con equilibrio e rigore, il settore economico -finanziario dell’Ente, senza trascurare di soddisfare le numerose esigenze del vasto e frammentato territorio di Massarosa; all’Ing. Riccardo Palmerini che con abnegazione e grande spirito di servizio si è sempre adoperato nell’interesse della comunità, affrontando con alta professionalità le emergenze verificatesi durante il periodo estivo ed attivandosi con scrupolo e puntualità nell’attivazione delle procedure volte alla realizzazione di importanti interventi alla scuola di Quiesa, a quella di Piano di Conca e, da ultimo, alla piscina comunale.

Sentimenti di gratitudine vanno poi a tutte le autorità religiose, civili e militari presenti sul territorio, al comando di zona dei Carabinieri ed al Comandante della Polizia municipale Dr.ssa Francesca Papasogli.

Ancora, un ringraziamento va senz’altro a tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi con i quali si è instaurato un rapporto di reciproca, utile e leale collaborazione.

Ringrazio infine il sub commissario, Dr.ssa Patrizia Fedi, per avermi assicurato in ogni occasione la sua preziosa collaborazione per garantire la buona riuscita di questo incarico.

Nell’augurare un proficuo lavoro a chi sarà eletto Sindaco, e a tutta la futura Amministrazione Comunale, concludo il mio incarico grata per l’esperienza vissuta e con un bagaglio di conoscenze che saranno utili anche per il prosieguo del mio lavoro al servizio dei cittadini, portando con me anche il ricordo di una comunità che, ancor prima che operosa e dinamica, si è mostrata socievole, accogliente e solidale.