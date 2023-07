Il Salotto lucchese per la prima volta sul palco di Real Collegio Estate

Musica leggera italiana, classici americani e un grande omaggio a Giacomo Puccini

Tanto studio del canto e tanto lavoro nelle sale da concerto, nelle piazze, nei teatri. È questo che accomuna i quattro cantanti de Il Salotto lucchese che domani sera (domenica 16 luglio) alle 21,15 farà il suo esordio sul palco del chiostro di Santa Caterina per Real Collegio Estate.

Il gruppo musicale è composto dal tenore Raffaello Mori, dal soprano Eliana Buonaccorsi e dai cantanti Cesare Martini e Maria Teresa Butori. Il repertorio proposto in Notte di note – questo il titolo della serata – spazierà dall’opera all’operetta fino ad arrivare al pop.

I quattro cantanti, ciascuno con le proprie peculiarità vocali e stilistiche, interpreteranno pietre miliari della storia della musica leggera, come Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Il cielo d’Irlanda di Fiorella Mannoia o il duetto I belong to you di Eros Ramazzotti e Anastacia. Non mancheranno omaggi alla tradizione cantautorale italiana: tra gli altri, ci sarà quello all’indimenticato Lucio Dalla che, quest’anno, avrebbe compiuto ottant’anni. Il pubblico potrà inoltre ascoltare dalle voci de Il Salotto lucchese l’interpretazione di brani di Renato Zero, Mina, Frank Sinatra. Infine, alla vigilia del centenario pucciniano, saranno proposte alcune tra le arie più celebri delle opere del maestro, da Che gelida manina a E lucevan le stelle.

Il Salotto lucchese ha all’attivo numerose collaborazioni con associazioni di volontariato: molti concerti del gruppo, infatti, sono stati l’occasione per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica in campo medico o per supportare attività sociali.

Il concerto in programma per Real Collegio Estate è a ingresso libero da via della Cavallerizza.