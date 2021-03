IL SACRIFICIO DEI PILOTI BANDINI E ROSSETI

I Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza ricordano il sacrificio dei piloti Stefano Bandini e Claudio Rosseti, deceduti il 18 marzo 2005 precipitando con il loro Canadair nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio sul Monte di Ripa. Quest’anno la pandemia non ha permesso di tenere la consueta cerimonia pubblica. I sindaci Bruno Murzi e Riccardo Tarabella non hanno però voluto far mancare il loro omaggio – e quello delle rispettive comunità – ai due eroici piloti e questo pomeriggio hanno deposto un mazzo di fiori al cippo dedicato a Bandini e Rosseti in piazza Henry Moore a Vittoria Apuana.