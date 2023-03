Il risveglio della natura…

Tra le fioriture più spettacolari del mese di marzo, non si può non ricordare quella del Prunus armeniaca, meglio conosciuto alle nostre latitudini come Albicocco.

A seconda della zona in cui la pianta cresce, la fioritura avviene in un periodo compreso tra la fine di febbraio e la metà di marzo.

Le infiorescenze sono di colore bianco-rosato ed arrivano abbastanza precocemente rispetto a quelle di altri alberi da frutto, purtroppo andando incontro anche al rischio di gelate tardive.