Comunità Civica della Cappella

AMMONTANO A DIVERSE CENTINAIA DI ETTARI I BENI DI DEMANIO CIVICO RICONOSCIUTO AI FRAZIONISTI DELLA MONTAGNA DI SERAVEZZA

Il risultato del lavoro presentato ad Azzano dalla Comunità civica della Cappella.

Sono stimati in quasi 700 ettari i territori che sono stati riconosciuti con la sentenza

39/2020 del giudice per gli usi civici dott. Catalani, come beni dei frazionisti della

montagna seravezzina che, se si vanno a sommare a quelli già patrimonio dell'ABUC, in

pratica corrispondono ad un quinto della superficie del comune di Seravezza.

E' quello che risulta dal lavoro realizzato dal Comitato Comunità civica della Cappella

presentato nell'incontro che si è tenuto sabato 11 giugno presso la P.A. di Azzano.

In merito a tale proprietà, ci siamo fatti carico, come soggetti titolari degli usi civici, di

documentarla attraverso un accurato lavoro di ricerca illustrato alla popolazione attraverso

la presentazione di numerose mappe di cui se ne allega una riepilogativa.

Il giudice ha assegnato con sentenza di primo grado, ai frazionisti della montagna

seravezzina la maggior parte delle terre del Monte Altissimo, del retro Monte Altissimo e

del Picco Falcovaia. La sentenza ribadisce che la proprietà di queste terre, collettiva e

indivisa, fa capo a coloro che risiedono nelle frazioni montane del comune di Seravezza, ai

discendenti, per nascita, e per scelta di residenza, del Comunello della Cappella.

La sentenza rende giustizia: il patrimonio del Monte Altissimo appartiene ai frazionisti,

cittadini e cittadine del Comune di Seravezza residenti nelle frazioni della fascia montana

comprese Riomagno a Ruosina, che hanno il diritto e il dovere di gestirli e di tramandarli ai

discendenti.

Chi amministra il comune, consapevole delle implicazioni della sentenza, ha il

dovere di agire affinché la proprietà collettiva produca tutti i suoi effetti.

Le terre di uso civico collettivo hanno rappresentato, fin dall’antichità, un mezzo di

sussistenza necessario per la soddisfazione di molti bisogni primari, lo strumento

indispensabile, per alcuni, per accedere al vitto, all’allevamento del bestiame, al

riscaldamento della casa ed anche ai materiali per costruirla.

Divenute terre appetibili per terzi, da quando si scoprì che sotto questi terreni esistevano

bacini marmiferi di pregio, ebbe inizio un’azione di espropriazione ai danni dei nativi. Con

la connivenza dei rappresentanti del potere politico, il Granducato di Toscana e il Comune

di Seravezza, gli imprenditori le ottennero, e le misero a profitto, per pochi soldi, ledendo

diritti inalienabili.

L’incontro di Azzano è stato anche occasione per ribadire le opportunità rappresentate

dalla presenza, in dette terre, di un paesaggio unico e da specificità che depongono a

favore di un turismo di qualità nel rispetto della natura; dalla abbondanza di acqua, bene

primario vitale e insostituibile; dalla possibilità di pensare alla piena riscoperta di attività

agrosilvopastorali.

Oltre alla ricchezza rappresentata dal marmo abbiamo altre ricchezze da valorizzare. Il

momento storico, la congiuntura economica, i rischi ambientali sono motivi che premono

nella direzione di un utilizzo creativo di diritti finalizzati a sostenere i bisogni di una

comunità.

Rinunciare a queste terre e a tali ricchezze, significherebbe danneggiare adesso e in

perpetuo, fino alle generazioni future, gli abitanti della montagna e quelli del Comune di

Seravezza di cui le frazioni fanno parte.

Seravezza 15 giugno 2022

