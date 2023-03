Il risotto con zucchina e gorgonzola è un piatto cremoso e dal gusto veramente unico, che in famiglia accontenta sempre tutti…

• 100 g di gorgonzola dolce per un sapore delicato o piccante per un sapore piccante

Ingredienti per due

Procedimento

Versare poco olio in una casseruola, aggiungere lo scalogno tritato e lasciarlo rosolare su fiamma moderata. Unire il riso e farlo tostare. Aggiungere la zucchina e cuocerla per un paio di minuti. A questo punto sfumare con il vino bianco e lasciarlo evaporare.

Bagnare il riso con qualche mestolo di brodo vegetale caldo e cuocere, su fiamma moderata, per il tempo indicato sulla confezione, aggiungendo via via il brodo.

A cottura ultimata, regolare di sale, aggiungere la noce di burro, il gorgonzola a pezzetti, il grana grattugiato e mescolare energicamente affinché il formaggio si sciolga. Lasciar riposare il risotto per qualche minuto e servirlo.