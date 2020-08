il RISOTTO CON LE ZUCCHINE

ricetta e foto di Simona Bongi Pagliai

preparate del brodo di verdura con una carota un gambo di sedano un pezzo di cipolla mezzo pomodoro maturo, un pizzico di sale.

in una padella rosolate cipolla e pancetta tagliata a dadini, quando è quasi pronta aggiungete le zucchine, poi del peperoncino fresco tagliato a fettine.

nel frattempo in un giro d’olio fate lucidare del ris o carnaroli, aggiungete al riso il soffritto e dopo averlo insaporito aggiungete il brodo bollente un mestolo alla volta.



ci vogliono circa 16 minuti per la cottura, quando è al dente e badando bene che sia “all’onda” (cioè bello morbido) togliete la pentola dal fuoco, aggiungete una noce di burro e tre cucchiai di parmigiano grattugiato e mantecate bene, quindi servite.



VARIANTE:



anch’io lo faccio in questa maniera ma aggiungo quando metto il brodo la prima volta dello zafferano che gli dà sapore e un pò di colore.

un mio amico all’ultimo momento stempera un giallo d’uovo in acqua tiepida (così non diventa frittata) e lo aggiunge prima del burro.

sono due ottime varianti, provare per credere