RISOTTO CON CREMA DI GAMBERI un primo piatto buonissimo e dal sapore molto delicato, un’idea per un risotto facile e gustoso e semplice da preparare,ideale per occasioni speciali ma anche semplicemente per un pranzo o una cena in famiglia, gli ingredienti per preparare il risotto con crema di gamberi sono molto semplici, non ho usato la panna per la crema, ma ho preferito un formaggio cremoso dal sapore più delicato, lo so qualcuno arriccerà il naso per l’abbinamento pesce/formaggio, ma credetemi è molto delicato e prevale il gusto dei gamberi, seguitemi e prendete tutti gli ingredienti per preparare questo cremosissimo RISOTTO CON CREMA DI GAMBERI!

Ingredienti

250 g Riso Arborio (o Carnaroli)

400 g Gamberi (vanno bene sia freschi che surgelati)

80 g Formaggio cremoso (consiglio la robiola)

1 l Brodo vegetale (o di pesce)

30 ml Vino bianco

1 spicchio Aglio

150 g Passata di pomodoro

q.b. Prezzemolo

q.b. Olio extravergine d’oliva

Preparazione