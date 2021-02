Il rischio siccità è destinato ad aumentare

di Claudio Vastano

Lo accerta uno studio recentemente pubblicato su Nature Climate Change a cura di Yadu Pokhrel, professore associato di ingegneria civile e ambientale al College of MSU Engineering. Entro la fine del secolo, la superficie delle terre emerse esposta a eventi di siccità estrema raddoppierà. La distribuzione dei territori a rischio non sarà omogenea. Come l’autore dello studio ha dichiarato, “le aree dell’emisfero meridionale, dove la scarsità d’acqua è già un problema, saranno colpite in modo sproporzionato. Prevediamo che l’aumento della scarsità d’acqua influenzerà la sicurezza alimentare e intensificherà la migrazione umana e i conflitti.”

La ricerca si basa su un campione di 27 simulazioni di modelli idrogeologici e climatici globali che coprono un arco di tempo di 25 anni.

“I nostri risultati mostrano perché abbiamo bisogno di mitigare i cambiamenti climatici per evitare gli impatti negativi sulle forniture idriche globali. Dobbiamo impegnarci a migliorare la gestione di queste risorse per evitare conseguenze socio-economiche potenzialmente catastrofiche per l’intero pianeta.”