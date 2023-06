Ci siamooooo !!!! e lieti di comunicare che finalmente la nostra presenza in Rifugio sarà garantita continuativamente dal 15 giugno al 15 settembre 2023 al fine di ospitarvi per un soggiorno, per un pranzo, per merenda o per cena. In questo ultimo caso E’ INDISPENSABIILE la prenotazione al seguente numero 3338231582 e comunque sempre gradita. Si ringrazia per la gentile collaborazione