il rifugio il burigone e’ chiuso questo fine settimana

Vi informiamo che a causa dell’ordinanza emessa dal Comune di Castiglione Garf.na in data odierna, che vieta qualsiasi tipo di attività escursionistica per pericolo valanga

– già verificatasi in prossimita’ di San Pellegrino in Alpe – con conseguente interruzione di energia elettrica – ci vediamo costretti alla chiusura per questo fine settimana…

La situazione è veramente demoralizzante….