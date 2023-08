il ricco programma con cui a settembre si celebreranno a Lucca i 100 anni dell’Aeronautica

La mostra, gli eventi, i giochi e le esibizioni: ecco il ricco programma con cui a settembre si celebreranno a Lucca i 100 anni dell’Aeronautica

Presentato stamani (18 agosto) a palazzo Orsetti il programma della manfestazione dedicata al centenario dell’Aeronautica Militare che si svolgerà alla Cavallerizza di piazzale Verdi dall’1 al 30 settembre.

La mostra itinerante allestita per il Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare sarà ospitata dall’1 al 30 settembre all’interno della Cavallerizza di piazzale Verdi, a Lucca, dove la manifestazione, grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sarà arricchita di contenuti specificatamente lucchesi, mostre, conferenze ed eventi, con lo scopo di avvicinare all’universo legato al volo un vasto pubblico composto non solo da adulti, ma anche da ragazzi e bambini.

I festeggiamenti per il centenario dell’Aeronautica Militare sono iniziati a Roma il 28 marzo scorso e proseguiranno per tutto l’anno toccando una ventina di città italiane, fra cui, appunto, Lucca. Questa mattina (18 agosto), in sala degli Specchi a palazzo Orsetti, è stato presentato il programma completo della manifestazione dal sindaco Mario Pardini, dal Comandante della 46ª Brigata Aerea Giuseppe Addesa, dagli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini, insieme ad Alessandro Garbini (presidente Associazione Arma Aeronautica Lucca) e Alessandra Del Prete (nipote dell’aviatore Carlo Del Prete). Hanno inoltre mandato i propri saluti il consigliere della Provincia Patrizio Andreuccetti e lo sponsor Gino Guidi della ditta Guidi Gino Spa.

“Mancano ormai pochi giorni all’avvio di questo appuntamento – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini –, che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto per il grande valore culturale che esso rappresenta. Alla storia dell’aeronautica italiana Lucca ha dato un grande contributo in termini di uomini ed imprese eroiche, che noi intendiamo recuperare, valorizzare e promuovere prima di tutto fra i cittadini. Per questo invitiamo tutti a visitare la mostra e a partecipare ad un programma che alternerà momenti di approfondimento ad altri di gioco e spettacolo, riuscendo in questo modo a coinvolgere un pubblico di tutte le età”.

“Gli eventi di Lucca, offrono l’opportunità di immergersi nella storia e nel progresso dell’aviazione italiana – commenta il Generale Addesa, Comandante della 46ª Brigata Aerea – è un meraviglioso esempio di sinergia tra istituzioni locali e Forza Armata, rimarcando la vicinanza e l’affetto della Toscana, e dei lucchesi in particolare, verso l’Aeronautica Militare. Una Forza Armata che ha nel suo DNA il concetto della ricerca e dell’innovazione, proiettata verso il futuro ma sempre vicina alla collettività, costantemente, con le proprie attività quotidiane, sempre al servizio della Nazione”.

“La mostra che si inaugura il prossimo 1° settembre – ha detto il consigliere della Provincia di Lucca e sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti – è sicuramente un’occasione per approfondire la storia del Corpo dell’Aeronautica che ha avuto un ruolo sempre molto importante nella nostra storia. Personaggi, anche lucchesi, hanno scritto pagine fondamentali della nostra storia anche per portare aiuti alle popolazioni colpite da catastrofi o disastri naturali, o compiere esplorazioni in territori allora proibitivi, tanto per fare alcuni esempi. Siamo quindi felici di contribuire alla realizzazione di questa esposizione, mettendo a disposizione il nostro patrimonio di cimeli, tra i quali spicca la tuta di volo di Carlo Del Prete, appena restaurata, in modo da poter arricchire la mostra e dare il giusto risalto agli aviatori lucchesi. Proprio in quest’ottica, successivamente alla mostra, a Palazzo Ducale una sala sarà destinata a tali cimeli, in modo che possano essere permanentemente patrimonio di tutti”.

La Mostra aprirà i battenti venerdì 1 settembre alle 17.00 con l’inaugurazione ufficiale e sarà aperta al pubblico dal 2 settembre fino al 30 settembre, dal martedì alla domenica (in orario dalle 11.00 alle 19.00). Essa è costituita da 34 pannelli che raccontano la storia dell’Arma Azzurra fondata nel lontano 28 marzo 1923 e da ulteriori 12 pannelli che saranno incentrati sulla storia dell’aviazione locale, con personaggi e luoghi del territorio di Lucca e provincia: da Carlo Del Prete e i tanti piloti del territorio al pittore aerofuturista Uberto Bonetti, dall’aeroporto di Tassignano all’idroscalo di Torre del Lago, etc. Ad arricchire l’esposizione ci saranno anche alcuni reperti, come un aereo dell’inizio del secolo, la tuta di Carlo del prete, timoni di coda di aerei della seconda guerra mondiale, divise originali dell’Aeronautica Miliytare di varie epoche e molto altro ancora. L’inaugurazione sarà seguita dalla presentazione e consegna della moneta del conio dell’Antica Zecca di Lucca sul Centenario, con la medaglia su Vincenzo Lunardi e l’inaugurazione della mostra della Fondazione Antica Zecca su l’aeronautica militare nelle medaglie di Luciano Zanelli nella casermetta San Donato.

La grande mostra alla Cavallerizza sarà affiancata da una serie di eventi collegati che si svolgeranno per tutto il mese, nei fine settimana, dal venerdì alla domenica. Conferenze, esibizioni, mostre, giochi, libri e fumetti, fra cui si segnalano: domenica 3 settembre alle 18.00 l’esibizione di ginnastica ritmica delle farfalle Azzurre dell’Aeronautica Militare; venerdì 8 settembre alle 21.00 al teatro dl Giglio il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, sabato 16 settembre alle 16.00 il lancio dei paracadutisti sugli spalti delle Mura e alle 18.00 la presentazione della biografia su Carlo del Prete. Non mancheranno momenti specifici dedicati alle scuole, con la presentazione di un fumetto per le scuole secondarie di primo grado e un incontro sul monologo “L’ultimo volo dello Sparviero” per le scuole secondarie di secondo grado. Lucca Crea curerà specifici contenuti legati ai games e l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare gestirà postazioni oculus per il volo virtuale.

Un programma molto ricco e denso di contenuti, che potrà essere consultato nella sua interezza su www.comune.lucca.it. L’accesso alla Mostra e agli eventi collegati sarà libero e gratuito.

Curatore delle celebrazioni per il Centenario a Lucca è Fabrizio Vincenti. Hanno collaborato: Provincia di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Viareggio e sottosezione Forte dei Marmi, Associazione Famiglie Caduti Aeronautica, Provveditorato agli Studi di Lucca-Massa Carrara, Archivio Storico Federighi, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum Lucca, Lucchesi nel Mondo, Teatro del Giglio, Metro Srl, Lucca Crea Srl, Museo del Castagno, Fondazione Antica Zecca. Sponsor dell’evento è Guidi Gino Spa.