Il regista versiliese Luca Martinelli e il suo film “L’Uomo Samargantico” conquistano la selezione al 74esimo Festival Internazionale del Cinema di Salerno – di Valentina Mozzoni

E’ motivo di grande orgoglio, in Versilia, che il film del regista Luca Martinelli, “L’Uomo Samargantico” sia stato selezionato per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che si terrà dal prossimo 30 novembre al 5 dicembre presso il CineTeatro Augusteo, che si alternerà ad altre importanti location della città. La rassegna cinematografica, che vide la luce nel 1946, da subito si è caratterizzata come una manifestazione competitiva per produzioni italiane ed internazionali, proponendo così un confronto sulla cinematografia mondiale. Qui si sfidano anche le grandi produzioni, oltre al cinema indipendente, per cui questa selezione rappresenta un grande, grandissimo traguardo.

Ecco cosa le prime dichiarazioni del regista: “”Un premio così importante, per una produzione indipendente, è qualcosa di pazzesco. Ho chiamato gli attori, sono tutti euforici. Fulvio Fuina che è anche sceneggiatore, ancora non ci crede. La notizia ce l’ha data Daniela Airoldi, l’attrice bolognese che è nel film e che in passato già è stata premiata a Salerno.

Poi è arrivata la conferma e ora siamo qua, anche se ognuno a casa sua, a festeggiare. C’era già un’altra cosa da festeggiare: il 5 dicembre esce su Itunes, Spotify e Amazon il disco della colonna sonora, firmata da Hunterwolf e dai Paperoga Quartet. Però un riconoscimento al film così presto, e soprattutto da un festival così importante, nessuno se lo aspettava. Non ci sono abituato ma adesso devo fare come quelli che prendono riconoscomenti importanti. ringrazio tutti quelli che hanno lavorato al film, ringrazio Clara Mallegni che ha curato anche la produzione ma la lista lunghissima, non voglio dimenticare nessuno. Ci sarà modo di festeggiare. A causa della normativa anti Covid19, le proiezioni verranno fatte su una piattaforma online.

Certo, non sarà possibile andare a Salerno, ma siamo immensamente felici di esserci.”

Sotto il link per coloro che volessero visitare il sito del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

https://www.festivaldelcinema.it/

Notizie sul film

Attori principali

Fulvio Fuina

Clara Mallegni

Daniela Airoldi (La voce della luna (Federico Fellini), Sono Tornato (Luca Miniero)

Giancarlo De Biasi (Comedy central)

Raffaele Totaro

Gianni Conti

Caterina Ferri

Davide Dalfiume (L’Ispettore Coliandro)

Arnaldo Mangini (Mr.Bean impersonator)

Valentina Sorice

Sinossi

A vederlo sembra un adulto, però Amadeo Rossi è rimasto un bambino. Come un bimbo vorrebbe inseguire i sogni e vivere la vita come un gioco. Ma agli adulti questo è vietato: fa perdere tempo. La sua vita avrà senso quando troverà la strada verso il mondo perfetto: proprio quello che ha già inventato (e realizzato) un egocentrico, cattivo ma amatissimo Ministro: sarà il posto magico dove finalmente Jennifer gli rivolgerà la parola, come un sogno dentro al sogno. Chi guiderà Amadeo nel suo vagare tra un mondo e l’altro? Una guida spirituale, il Maestro Sunny… e poi la venditrice di acque miracolose, la dottoressa Panzerotti e tanti altri ciarlatani lo porteranno lontano e vicino ad un mondo fatto di sola, disarmante, normalità. Ma uno che rincorre sogni saprà reggere tutta questa normalità?

Regista televisivo, cameramen, montatore e realizzatore di sigle e animazioni. Luca Martinelli si cimenta per la seconda volta con il cinema, dopo il film “La notte che verrà” del 2017, torna sul grande schermo con un film comico surreale: “L’Uomo Samargantico”.

“Fare un film comico con dei veri comici (e qualche cartone animato) era uno dei progetti che avevo in mente da tempo”, dice Martinelli. Un progetto nato guardando ai suoi miti, da Nichetti a Bozzetto. Con tanto amore per l’umorismo surreale, che come autore frequenta fin dalla giovane età.

Un grande in bocca al lupo anche dalla redazione di Verde Azzurro Notizie.

Valentina Mozzoni