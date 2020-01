Il regista hollywoodiano Peter Chelsom gira in Versiliana

Il regista hollywoodiano Peter Chelsom gira in Versiliana: arrivano Marco d’Amore e Silvio Muccino per le riprese in Villa

Marina di Pietrasanta (LU)_ Si gira anche in Versiliana il nuovo film del regista hollywoodiano Peter Chelsom che in queste settimane è impegnato proprio in Versilia per le riprese di “Security”.

Il regista, autore di numerose pellicole di grande successo da “Basta guardare il cielo” con Sharon Stone a “Shall we dance” con Richard Gere, da “Hanna Montana” a “Serendipity” fino a “Lo spazio che ci unisce”, ha scelto infatti la Villa della Versiliana per ambientare la stazione dei Carabinieri attorno alla quale di snoderanno le vicende del film.

“Security” è un film per il grande schermo tratto liberamente dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon , che aveva già scritto “Il capitale umano”, da cui è stato tratto il celeberrimo film girato nel 2013 dal livornese Paolo Virzì.

E proprio in Versiliana per le riprese del film sono arrivati Marco d’Amore e Silvio Muccino, protagonisti del film che vede un cast di importanti attori tra cui anche Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bilello e Ludovica Martino.

La Versiliana non è però stata scelta soltanto per le riprese: grazie ad un accordo con la casa di produzione cinematografica “Indiana Production” gli spazi della Fondazione ( Fabbrica dei Pinoli e Green House ) sono già da alcune settimane anche la sede della produzione ospitando uffici, sartoria e laboratorio di scenotecnica.

“La Versiliana, con i suoi ambienti – spiega il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti – è un luogo ideale anche per questo tipo di attività nel periodo invernale a detta anche della produzione stessa del film che l’ha scelta come quartier generale.La presenza di un regista e un cast così importante dà lustro al nostro territorio e certamente non ci lasciamo sfuggire l’occasione di invitare gli attori e lo stesso Chelsom ai nostri incontri al Caffè. Saremmo davvero onorati della loro presenza.”

Security è prodotto da Vision Distribution e Indiana Production e uscirà nelle sale nel 2021 distribuito da Vision Distribution.