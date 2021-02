Il Rally del Ciocco torna ai mitici anni ’80

MOTORI – Fra poco più di un mese (13 marzo) sarà Rally del Ciocco e della Valle del Serchio. E tra poche ore uscirà ufficialmente anche il tracciato della 44esima edizione. Possiamo darvi una ghiotta anticipazione sulla PS di Molazzana.

I 9 chilometri di questo tratto cronometrato che fa parte della tradizione del Ciocco, sarà affrontato dai piloti nella direzione Gallicano-Molazzana come non avveniva dai primi anni ’80 quando la corsa si disputava a giugno e dominava il mitico Adartico Vudafieri. Si partirà all’altezza dall’abitato di Gallicano, dalla zona dei tuboni, e si risalirà almeno nella prima parte lungo i tornanti che conducono a monte Perpoli. Si tratta di una speciale senza dubbio interessante e insidiosa come del resto tutte quelle del Ciocco.

fonte noitv