il Ragù della domenica

500g. di macinato misto vitellone/maiale

200 g di salsiccia

cipolla, sedano, carota

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 bel bicchiere di vino Sangiovese

750 g di polpa o passata di pomodoro

sale, pepe

Far soffriggere nell’olio le verdure tritate finemente ,aggiungere la carne e farla rosolare per 15 minuti.

Salare, pepare ,versare il vino, farlo sfumare e aggiungere la polpa di pomodoro .

Cuocere a fuoco basso per due ore e mezzo.

Le nonne di una volta aggiungeva al ragù anche le rigaglie del pollo, perché a loro dire davano quel saporino in più…

Questo ragù è perfetto per condire le tagliatelle.

Ogni volta che le portava in tavola alla mia nonna piaceva ripeterci il solito detto: ”Conti corti e tagliatelle lunghe”,