Procedimento

Trita finemente in un mix la cipolla ,il sedano la carota, e il prezzemolo, versate tutto In una casseruola aggiungi l’olio. E dopo che il soffritto bello insaporito aggiungi la carne, falla insaporire bene con il soffritto. Girando intanto Intanto adesso sfuma con il vino bianco ed alzate la fiamma in modo che evapori velocemente. Allungate con il brodo in cui avete fatto sciogliere il dado e il concentrato di pomodoro ,salate e pepate e lasciare cuocere finché non si sarà ristretto il sugo. ( io l’ho lasciato cuocere a fuoco lento per circa 3 ore).