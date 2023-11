Il Questore di Lucca ha sospeso per 15 giorni la licenza di una discoteca di Viareggio.

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per un periodo di giorni 15, e’ scaturito a seguito di diverse segnalazioni di liti, avvenute nel corso dell’estate, iniziate all’interno del locale e degenerate all’esterno di esso, che hanno reso necessario l’intervento della Polizia e dei Carabinieri.

Gli episodi più recenti sono avvenuti la notte del 28 ottobre, quando le Volanti del Commissariato di Viareggio sono dovute intervenire due volte a distanza di poche ore per due liti tra ragazzi (soggetti diversi di volta in volta) che non hanno poi inteso sporgere querela.

Ravvisato, inoltre, un atteggiamento poco collaborativo da parte del personale addetto alla sicurezza del locale il quale, in più occasioni, non ha allertato le forze dell’ordine limitandosi ad allontanare i facinorosi dal locale, il Questore di Lucca, al fine di salvaguardare l’esigenza di tutela dell’ordine e sicurezza dei cittadini, ha ritenuto di impedire, attraverso la chiusura del locale per 15 giorni, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale direttamente riconducibile all’attività del locale in questione.