Il Questore di Lucca ha disposto la chiusura per 7 giorni dei locali adiacenti “Pizza a taglio e kebab” e “A-Pollo Chicken Point”

Il Questore di Lucca ha disposto la chiusura per 7 giorni ai sensi dell’art 100 del TULPS. dei locali adiacenti “Pizza a taglio e kebab” e “A-Pollo Chicken Point”, riconducibili ad un unico gestore, di viale Margherita 159.

Il provvedimento è stato deciso a seguito della lite avvenuta la notte scorsa nel dehor dei locali, da cui è conseguito un arresto, e da altri episodi, tra cui alcune liti di minore gravità, che nel corso del tempo hanno rilevato come questo locale sia ritrovo abituale di persone pericolose e costituisce pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riapertura del locale, qualora si verifichino ulteriori episodi, potrebbe intervenire la revoca definitiva della licenza.