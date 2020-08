Il questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella ricevuta stamani in Municipio

Il questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella ricevuta stamani in Municipio

Il sindaco Riccardo Tarabella ha ricevuto stamani in Municipio a Seravezza il nuovo questore di Lucca dottoressa Alessandra Faranda Cordella. All’incontro erano presenti anche la vicesindaco Valentina Salvatori e l’assessore alla polizia municipale Dino Vené. «Abbiamo molto apprezzato questa visita, che denota una particolare sensibilità del nuovo questore verso tutti i territori della Provincia, ognuno con le sue peculiarità ed esigenze», ha detto il primo cittadino al termine dell’incontro. «Di questo la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. In questa prima breve occasione d’incontro abbiamo avuto modo di presentare la comunità seravezzina e di analizzarne alcune criticità, dando e ricevendo piena disponibilità alla collaborazione. La sintonia è totale sull’idea di privilegiare la prevenzione, elemento cardine anche del nostro mandato amministrativo in termini di protezione e sicurezza dei cittadini».

La dottoressa Faranda Cordella si è detta lieta di aver scoperto una bella comunità e un’Amministrazione che riserva la giusta attenzione ai temi della sicurezza. Ha inoltre confermato la propria volontà e quella della Questura di Lucca di rinsaldare la collaborazione fra amministrazioni locali, cittadini e forze dell’ordine per cogliere l’obiettivo di una sicurezza partecipata.