Il Questore della Provincia di Lucca ha sospeso per 10 giorni la licenza di un noto circolo di Altopascio.

Il provvedimento, che prevede la sospensione delle autorizzazioni amministrative per somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche per un periodo di 10 giorni, e’ scaturito a seguito della segnalazione della Compagnia Carabinieri di Lucca, che in diverse occasioni ha potuto appurare come il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Inoltre, la sera del 29 ottobre, la pattuglia dei Carabinieri è intervenuta nel locale a seguito di un’accesa lite tra 8 avventori presenti nel locale, di cui 6, tra l’altro, non risultavano nemmeno iscritti nel libro dei soci, compreso la barista che ha richiesto l’intervento

Ravvisato, quindi, che il locale risulta abituale ritrovo di soggetti pregiudicati per reati che, per la loro specificità, evidenziano la circostanza che all’interno possano essere agevolate altre attività illecite ad essi collegate, il Questore di Lucca, al fine di salvaguardare l’esigenza di tutela dell’ordine e sicurezza dei cittadini, ha ritenuto di impedire, attraverso la chiusura del locale per 10 giorni, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale direttamente riconducibile all’attività del locale in questione.