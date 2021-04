Il Questore Alessandra Faranda Cordella ha accolto un nuovo funzionario, la dott.ssa Rossana Di Laura, proveniente dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma al termine dell’ultimo corso di formazione per Commissari, che andrà a rinforzare la squadra dirigenziale della Questura di Lucca.

40 anni, laureata in giurisprudenza, con un master in scienze della sicurezza e uno in economia e istituzioni dei paesi islamici, torna a Lucca dove ha già prestato servizio nel ruolo di Ispettore alla Polizia Postale e alla Sezione di pg presso la Procura della Repubblica.

A lei vanno gli auguri del Questore e di tutto il personale per il nuovo incarico.