IL PUNTO SULL’ANTENNA DI DIECIMO

L’obiettivo che come amministrazione comunale ci siamo da subito dati, condividendolo con più occasioni di incontro con la popolazione, è quello di non far realizzare l’antenna la’ dove ci viene proposta, ovvero accanto al cimitero del paese (i motivi sono diversi e più volte condivisi).

Per raggiungere questo obiettivo, anche sulla base di quanto il nostro legale incaricato ci ha suggerito di fare, abbiamo proposto alla ditta altre zone idonee a realizzare un’antenna che anche dalla popolazione possano essere condivise, così da coniugare tutela delle ragioni del territorio e fornitura del servizio.