Il punto sui lavori nelle scuole.

È di queste ore l’assegnazione della gara per i lavori alla scuola elementare e dell’infanzia di Diecimo. Gli scolari di entrambi i plessi, quindi, inizieranno l’anno presso la sede ex ITT a Borgo, accanto alle medie.

Sempre in questi giorni abbiamo avuto l’assegnazione definitiva dei 2.000.000 per la scuola dell’infanzia ed un nuovo asilo nido su Borgo, ma ancora dobbiamo chiudere l’iter progettuale, per cui il plesso inizierà l’anno al proprio posto, anche se è molto probabile che si renda necessario uno spostamento durante le vacanze di Natale.