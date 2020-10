Il Puccini Museum celebra il 25 ottobre il World Opera Day

Il Puccini Museum celebra il 25 ottobre il World Opera Day

Lucca, 23 ottobre 2020 – Il Puccini Museum ha aderito alla seconda edizione del World Opera Day 2020, l’iniziativa promossa da Opera Europa – l’associazione che riunisce oltre 200 teatri e festival di 43 paesi – insieme a Opera America e Ópera Latinoamérica con l’obiettivo di celebrare in tutto il mondo l’Opera lirica.

Scopo di questa giornata è la sensibilizzazione e la diffusione dei valori dell’Opera nella società. L’opera e l’arte in generale contribuiscono a sviluppare la tolleranza, ad aprire le menti e a mettere in contatto le persone semplicemente condividendo emozioni universali. Il World Opera Day viene celebrato il 25 ottobre 2019, anniversario della nascita di Georges Bizet e Johann Strauss II, tra i compositori più famosi del mondo.

Quest’anno assume un significato speciale a causa della sospensione delle attività teatrali causata dalla pandemia. La crisi ci costringe a riflettere sul posto dell’opera nella società e a chiederci quando e come riprenderanno le rappresentazioni.

Il World Opera Day 2020 è un passo essenziale verso la ripresa che sarà guidata da un senso di scopo. Mentre ricostruiamo le nostre economie, aspiriamo a ricreare posti di lavoro e a far rivivere ciò che contribuisce al benessere fisico e mentale delle persone ci domandiamo “Gli esseri umani possono sopravvivere senza cultura?”

Il Puccini Museum celebra la giornata con una serie di appuntamenti legati a Giacomo Puccini e alle sue opere.

Sabato 24 ottobre, ore 21:00 | World Opera Day: Una notte con Puccini

Per la vigilia del “World Opera Day” è organizzata una speciale visita serale della Casa natale del Maestro per festeggiare l’Opera Lirica, eccellenza italiana nel mondo. Costo: 15,00 durata 1 ora e mezza

Domenica 25 ottobre, ore 11:00 | World Opera Day: Come nasce un’opera

Nella Giornata Mondiale dell’Opera, una visita del Museo per conoscere il metodo di lavoro di Giacomo Puccini e la genesi delle sue opere attraverso lettere e documenti dei nostri archivi. Al termine un brindisi dedicato all’Opera nei saloni dell’Atelier Ricci.

Costo € 15,00 durata 1 ora e mezza

Domenica 25 ottobre, ore 15:00 | World Opera Day: Il magico mondo dell’Opera Laboratorio e visita animata per bambini dai 7 ai 12 anni

Che cosa è un’opera? È una specie di recita cantata. Ma chi scrive la musica e le parole? Chi la canta e chi esegue la musica? e chi la mette in scena? Come? Dove?

Costo € 5,00 durata 2 ore

Per rispettare le misure del social distancing e del protocollo anticontagio per la vostra e nostra sicurezza gli ingressi saranno contingentati è consigliata la prenotazione telefonica o via mail.

Informazioni e prenotazioni: visite@puccinimuseum.it – Tel. 05831900379