Per consentire il proseguimento dei lavori della Provincia all’istituto “Paladini-Civitali”, da lunedì 25 luglio al 5 agosto ci saranno delle modifiche al traffico e alla sosta in via San Nicolao, via Carrara e corso Garibaldi. In particoare, nelle tre strade saranno soppressi momentaneamente alcuni stalli di sosta, ma i residenti potranno parcheggiare, gratuitamente, in altri stalli blu di aree limitrofe.