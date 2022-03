IL PROGRAMMA DI “TERRE FURIOSE” SI ARRICCHISCE.

INIZIANO GLI INCONTRI CON LE SCUOLE E INAUGURA L’INSTALLAZIONE DI FANTASY ART.

Tra i protagonisti: Adrian Fartade, Franco Cardini, Lina Bolzoni, Luca Zontini, Paolo Barbieri, Dany Orizio e Lucio Parrillo.

Castelnuovo di Garfagnana, 18 marzo 2022 – Un’installazione artistica, incontri e tanti eventi per riportare Ludovico Ariosto nel cuore della Garfagnana. Prosegue e si anima sempre di più il programma di “Terre Furiose”, l’iniziativa promossa dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana realizzata dall’amministrazione insieme a Lucca Crea (società del Comune di Lucca che gestisce e organizza eventi culturali e manifestazioni come Lucca Comics & Games), grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla collaborazione con Promo P.A. Fondazione.

Nella mattinata il Teatro Alfieri ha ospitato circa 250 studenti per un incontro guidato da Andrea Tagliasacchi (sindaco di Castelnuovo di Garfagnana), Donatella Buonriposi (dirigente scolastica interprovinciale), Alessandro Benassi (letteratura italiana borsa Beniamino Segre accademia dei Lincei) ed Emanuele Vietina (direttore Lucca Comics & Games), alla presenza di numerosi sindaci della Garfagnana, di Mario Puppa (consigliere regionale) e Francesca Fazzi (presidente di Lucca Crea). Un’occasione che ha voluto raccontare proprio al pubblico dei più giovani il rapporto tra l’Ariosto e Castelnuovo di Garfagnana, che in questi mesi sarà esplorato all’interno del progetto “Terre Furiose” attraverso diversi tipi di narrazioni, usando anche strumenti innovativi come il gioco di ruolo, grazie anche al coinvolgimento di associazioni attive sul territorio come GarfaLudica e il Kraken GDR e al sostegno di Idrotherm2000.

Nel pomeriggio, alle 18,30, di fronte al Teatro sarà inaugurata ufficialmente l’installazione di fantasy art realizzata con le tavole di quattro tra i più importanti artisti di arte fantastica italiani chiamati a reinterpretare i personaggi ariosteschi: Luca Zontini, Paolo Barbieri, Dany Orizio e Lucio Parrillo. L’opera trae le sue origini nel grande progetto “L’’Orlando Curioso” con illustrazioni pubblicate anche nell’albo di ImagineFX Italia (rivista leader di digital art). Una serie di tavole saranno esposte anche nel foyer del teatro.

Questa prima giornata dà ufficialmente il via a “Ariosto in Garfagnana – Incontri sull’immaginario ariostesco”. Un ciclo di appuntamenti, ideati da Alessandro Benassi, pensati per il pubblico di ogni età a partire dai giovanissimi, per ripercorrere una serie di temi cruciali dell’immaginario creato da Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso: il gioco, il viaggio, l’Islam e i saraceni, le donne, la guerra, l’amore, le arti e il fantastico.

Da aprile a ottobre, grandi nomi della cultura italiana terranno delle vere e proprie lectio magistralis: tra i primi nomi in programma Adrian Fartade, La luna di Ariosto. Lo spazio tra immaginazione e scienza (22 aprile, ore 11, Teatro Alfieri – Castelnuovo di Garfagnana); Franco Cardini, Il duello, la guerra e la virtù dei cavalieri antichi (4 maggio, ore 17, Sala Suffredini – Castelnuovo di Garfagnana, Piazzetta Ariosto); Lina Bolzoni e Alberto Manguel, Immagini e fantastico del Furioso (agosto 2022); Serena Pezzini, Paladine e seduttrici. Le donne del Furioso (settembre 2022); Carlo Buja Guarienti, Ludovico Ariosto commissario estense in Garfagnana (ottobre 2022).

Tra le attività più innovative in programma, anche il coinvolgimento di noti storyteller contemporanei legati al gioco di ruolo e al mondo del fantastico, ideali successori dell’Ariosto, per “Narrare l’Epica” cogliendo l’eredità di narratori di mondi epici dall’Orlando Furioso a Dungeons & Dragons. Le suggestioni del grande autore sono così calate nel contemporaneo, utilizzando strumenti come la scrittura collettiva del gioco di ruolo. Gli autori scelti si sono confrontati con uno spunto ideale e avventuroso come il viaggio che portò l’Ariosto in Garfagnana. Proprio da questa idea nasce la due giorni dedicata al gioco e al fantastico prevista per il 28 maggio (giornata mondiale del diritto al gioco) e per il 29 maggio, che vedrà tra i suoi protagonisti autori e prestigiosi storyteller del fantastico tra i quali Licia Troisi, Roberto Recchioni, Luca Enoch, Mauro Longo, Lorenzo Fantoni, Laura “La Madre dei Draghi” Grossi ed altri ancora. Giornate che, oltre a essere dedicate all’Ariosto, celebrano il diritto al gioco del bambino (e degli adulti per estensione) nel World Play Day.

Fino al 31 marzo, prosegue la mostra – ospitata presso la Sala Consiliare del Comune di Camporgiano – dedicata alle opere di Antonio Possenti “ALTROVE E ALTRI LUOGHI – OCCASIONI E SUGGESTIONI DALL’ ORLANDO FURIOSO. Un’esposizione organizzata grazie alla collaborazione tra il comune, la Pro Loco di Camporgiano ed il comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Le celebrazioni coincidono anche con la conclusione dei lavori di ristrutturazione della Rocca Ariostesca e la sua riapertura ufficiale. Il monumento simbolo della comunità, proprio in occasione delle celebrazioni ariostesche ospiterà mostre, laboratori e installazioni multimediali dedicati sia allo sfaccettato rapporto tra le terre di Garfagnana e l’immaginario ariostesco, sia al recupero dell’immobile, alla storia e alla cultura del territorio, e ancora alla creatività e all’innovazione, sempre integrandosi con il programma del cinquecentenario.

Proprio per rendere ancora più viva e partecipata quest’area così unica, il Comune di Castelnuovo Garfagnana sta selezionando tramite bando ufficiale attività socio-culturali di varia natura, che possano raccontare in varie forme artistiche il tema delle celebrazioni. Un’occasione per promuovere progetti con tanti vantaggi come la concessione di spazi (nella Rocca, Sala Suffredini, Teatro Alfieri, Tensostruttura di via Vittorio Emanuele, oltre ad altri all’aperto) e facilitazioni organizzative quali l’esenzione del canone di suolo pubblico, eventuali palchi, services, spazi promozionali, l’utilizzo del logo e l’ingresso all’interno del cartellone delle attività. Inoltre tutte le manifestazione inserite nel programma “Terre Furiose” saranno promosse e pubblicate anche sul sito www.terrefuriose.it

Per entrare a far parte di questo importante calendario di eventi è possibile presentare la domanda ufficiale fino alle ore 19 del 31 marzo. Il bando completo è consultabile sul sito del comune nella sezione avvisi:

https://www. castelnuovodigarfagnana.info/ esplora/novita/avvisi/

Per chi volesse ricevere maggiori informazioni, Il 14 marzo si è svolto un webinar di approfondimento sul bando, disponibile sul sito di Terre Furiose: https://www.terrefuriose.it/

Durante l’estate, sarà sviluppato anche il progetto teatrale “Le donne dell’Ariosto”: da giugno ad agosto, otto puntate realizzate nel centro storico per narrare i 13 personaggi femminili protagonisti dell’Orlando Furioso. Il progetto prevede due sessioni di audizioni nazionali under 35 sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 e sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 (Teatro Alfieri) per la selezione di 8 giovani attrici e attori.

Restate sintonizzati su www.terrefuriose.it e su www.luccacomicsandgames.com

Twitch LuccaComicsAndGames #TerreFuriose