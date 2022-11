IL PROGETTO PER SOGGETTI CON DISABILITÀ CUI HANNO ADERITO I COMUNI DI SERAVEZZA E FORTE DEI MARMI

Potranno essere inseriti nel percorso disabili dai sei anni in su

SERAVEZZA – Il Comune di Seravezza, sulla scia di quanto sperimentato l’anno scorso da Forte dei Marmi, aderisce al progetto “Ti porto in carrozza”, proposto da Ippica Dunia Ranch di Pietrasanta e rivolto a persone da sei anni in su con disabilità.

L’anno scorso era stato proprio Forte dei Marmi ad avviare questa sperimentazione con un ottimo risultato. “Un progetto nel quale ho creduto sin da subito – spiega l’assessore al sociale Simona Seveso – e per questo sono felice dell’adesione da parte di Seravezza, segno di una proficua collaborazione tra enti e assessorati, con l’auspicio che anche gli altri Comuni della Versilia partecipino così da dar forza a un importante progetto comprensoriale”.

Dopo il via libera da parte della giunta, si procederà adesso con l’individuazione sul territorio, da parte dei Comuni e dell’Azienda USL, dei soggetti idonei a intraprendere questo percorso finalizzato all’inclusione sociale di quelle persone che presentino limiti all’integrazione.

“Ti porto in carrozza” prevede varie fasi ovvero l’accoglienza nel nuovo ambiente, durante la quale gli operatori valuteranno quale sia la disciplina più idonea, quindi la così detta applicazione, ovvero la fase in cui il soggetto viene fatto avvicinare al cavallo, salendo su di esso o utilizzando la carrozza attraverso la disciplina degli attacchi con carrozze a due o quattro ruote; infine la terapia e osservazione durante la quale gli istruttori verificano e valutano la risposta degli individui.

Un percorso finalizzato a far creare una vera e propria empatia con i cavalli, instaurando una familiarità, accudendoli, imparando la bardatura e la messa in carrozza, sino a ipotizzare – per i soggetti adeguati – la partecipazione a gare in circuiti regionali e nazionali, sotto l’egida della FISE, la federazione italiana sport equestri.

“Un progetto al quale l’amministrazione comunale di Seravezza ha aderito prontamente – spiega Valentina Mozzoni, assessore all’inclusione sociale – per dare l’opportunità a soggetti con disabilità di avviare un percorso di riabilitazione equestre, attraverso lo sviluppo fisico, emotivo e sociale, con esercizi, giochi e attività con i cavalli ma anche interagendo con ragazzi normodotati per favorire una reale e proficua integrazione nel tessuto sociale”.