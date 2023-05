Questa mattina il progetto di recupero della Rocca Ariostesca è stato protoganista al Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali RESTAURO in corso a Ferrara, nell’ ambito di un convegno di presentazione del Progetto “Ducato Estense”, a cura del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna (SR-ERO) in collaborazione con il Segretariato regionale per la Toscana (SR-TOS).