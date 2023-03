Il progetto di Rachele Somaschini destinato a sostenere la ricerca sulla Fibrosi Cistica è supportato dalla massima serie continentale

– l’iniziativa solidale ideata nel 2016 da Rachele Somaschini per diffondere informazione e raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica – ottiene

Un grande giorno e un importante obiettivo raggiunto dalla pilota di Cusano Milanino classe 1994, affetta da questa malattia genetica degenerativa dalla nascita, che dedica a questa causa tutto il suo impegno nel motorsport e nella vita.

Rachele ha annunciato pochi giorni fa la sua partecipazione ad un programma completo di 6 gare nella serie continentale ma da sempre ha espresso l’intenzione di allargare oltreconfine gli orizzonti della sua attività di sensibilizzazione. Una risposta così forte da parte dell’Istituzione che gestisce il Campionato Europeo non può quindi che costituire un motivo di enorme soddisfazione.

“Voglio esprimere tantissima gratitudine al Promoter di questo importante Campionato – commenta Rachele – per avere dimostrato attenzione, sensibilità e disponibilità verso una causa che mi sta tanto a cuore, e non solo perché mi coinvolge direttamente. Per il 30% delle persone affette da alcune varianti genetiche della malattia non esiste ancora una terapia. #CorrerePerUnRespiro non si fermerà finché non sarà trovata una cura per tutti.

Diffondere questo messaggio attraverso un palcoscenico internazionale – aggiunge ancora la pilota – e con il supporto di una prestigiosa organizzazione come il Campionato Europeo Rally è quanto di più ambizioso potessi raggiungere”.

Così commenta questa decisione Iain Campbell, FIA ERC Manager: “Ammiriamo il lavoro instancabile di Rachele per una causa di grande valore. È una forte sostenitrice del FIA ERC e una forte concorrente, nonostante le sfide che deve affrontare. Siamo felici che Rachele possa utilizzare il Campionato Europeo come cassa di risonanza e veicolo di diffusione dell’informazione sulla fibrosi cistica”.

Ad oggi #Correre Per Un Respiro ha raccolto 300.000 Euro per finanziare importanti progetti strategici della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, la prima istituzione in Italia specificatamente dedicata alla ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa.

“La tenacia appassionata con cui Rachele si è misurata in questi anni e l’impegno profuso nel perseguire risultati importanti, sia come talento sportivo che come ambassador, pur convivendo con la fibrosi cistica, sono un grande esempio per tutti noi” dichiara Matteo Marzotto, Presidente FFC Ricerca.

“Il Covid ha dimostrato quanto la ricerca sia un patrimonio universale a cui Fondazione da sempre contribuisce, aprendosi, oggi più che mai, a collaborazioni europee e internazionali che vedono in iniziative di sensibilizzazione come questa un volano importante per la ricerca.” – dichiara Carlo Castellani, direttore scientifico della Fondazione.

La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica progressiva che colpisce molti organi, in particolare i polmoni e il pancreas dove provoca la produzione di muco denso. Nelle vie aeree inferiori, questo facilita infezioni respiratorie ricorrenti con virus e batteri.

In Europa, circa una persona su 30 è portatrice asintomatica del gene FC difettoso. Le coppie in cui entrambi i partner sono portatori di FC hanno una possibilità su 4 (25%) in ogni gravidanza di avere un figlio con FC. Ci sono circa 52.000 persone affette da fibrosi cistica in Europa. Attualmente non esiste una cura per questa malattia, ma grazie alla ricerca scientifica e ai progressi nei trattamenti e nella cura, le persone affette da fibrosi cistica vivono oggi una vita più lunga e più sana rispetto al passato.

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica finanzia progetti di ricerca che hanno lo scopo ultimo di migliorare lo stato di salute delle persone affette da fibrosi cistica e di fornire una svolta nella comprensione delle basi molecolari della malattia. Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) come promotrice della ricerca scientifica sulla malattia, la Fondazione coinvolge 1000 Ricercatori, 260 Istituti di Ricerca in Italia, 150 Delegazioni di Volontariato e gruppi di sostegno e 5.000 Volontari non occasionali raccogliendo fondi e fornendo informazioni sulla malattia.Per chi desiderasse sostenere il progetto #CorrerePerUnRespiro è possibile scegliere i regali solidali su correreperunrespiro.it o effettuare una donazione a

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus