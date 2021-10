IL PROGETTO DEL SOTTOPASSO ALLA STAZIONE DI LUCCA

Giornate belle piene!

Si lavora con i tecnici comunali e lo studio di progettazione incaricato per aggiustare e migliorare il progetto definitivo del sottopasso ciclopedonale davanti alla Stazione.

Era già quasi pronto, ma, dopo la conferma del finanziamento, ho chiesto di apportare qualche modifica per integrarlo al meglio con l’ambiente circostante e renderlo perfettamente funzionale e sicuro per le persone che lo useranno.

Adesso è necessario lavorare a stretto contatto con tutti gli enti, e in particolare con la Soprintendenza, che devono confermare i vari pareri in modo da poter dare il via all’opera entro la fine del 2022.

Ci siamo quasi, anche questa si fa

FRANCESCO RASPINI