IL PROGETTO DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB VIAREGGIO VERSILIA COINVOLGE GLI ALUNNI DEL PIAGGIA

BINARIO 10 INCONTRA LA SCUOLA – IL PROGETTO DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB VIAREGGIO VERSILIA COINVOLGE GLI ALUNNI DEL PIAGGIA CHE REALIZZERANNO IL PROSSIMO MURALES IN VIA PONCHIELLI

Il 1 giugno alle 17 al “Principino Eventi” di Viareggio verrà presentata l’iniziativa per la prosecuzione nell’anno 2022 del progetto del Soroptimist International d’Italia Club Viareggio – Versilia: “Binario 10”, ideato per la realizzazione di opere di Street Art lungo il muro della ferrovia che costeggia il Parco della Memoria di Via Ponchielli, grazie anche al rinnovato supporto del Comune di Viareggio, di Farmaèe con la collaborazione della Fondazione del Festival Pucciniano.

Il Soroptimist Club Viareggio – Versilia ha proposto alla Dirigente del Liceo Artistico Audiovisivo Multimediale dell’I.S.I. “Carlo Piaggia” di Viareggio, Prof.ssa Rossana Pacini, di coinvolgere alcune classi nella produzione di bozzetti per selezionarne uno da realizzare come murale lungo il muro della ferrovia che già si è arricchito di numerose opere di famosi Street Artists.

Sotto la guida del Prof. Florian D’Angelo le due classi 2^A-LAM e 2^B-LAM hanno partecipato con entusiasmo producendo gli elaborati che rimarranno esposti al “Principino Eventi” dal 1 al 5 giugno.

Secondo gli accordi presi con la scuola, una commissione di socie soroptimiste e il direttore artistico che segue il progetto “Binario 10” Prof. Bruno Ialuna proclameranno i vincitori di questa iniziativa che a settembre vedrà all’opera giovani talenti della nostra città.