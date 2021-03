Di per sé è un progetto visionario ma non utopistico, che mette insieme tanti comuni per poco meno di 60.000 abitanti, con l’idea di concepire uno sviluppo sinergico che sappia guardare ai prossimi trenta anni.

Gia’ questo primo passaggio per me è grande motivo di soddisfazione. Si tratta infatti di un percorso che è iniziato con la mia presidenza dell’Unione dei Comuni e che sto continuando a seguire su delega dell’attuale Presidente

Nei prossimi mesi sapremo se otterrà il finanziamento o se, comunque, entrerà in graduatoria per essere successivamente finanziato.

Se tutto andrà per il meglio la nostra Valle riceverà 15 milioni di euro di finanziamenti, tra cui circa un milione per il nostro comune: 700.000 per i nuovi ambulatori medici a Valdottavo; 90.000 per il Circolo di Partigliano; 200.000 euro per la sala delle feste a Borgo.