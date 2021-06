Il profumo del fieno essiccato al sole

“Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa penetra in noi come l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente, non c’è modo di opporvisi.”( P. Süskind)

Il profumo del fieno essiccato al sole è uno di quelli che una volta sentito, non si dimentica più, resta nella memoria



Per sempre.