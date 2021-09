Il primo laureato, nativo e abitante, del paese di Cerreta, Francesco Leone

Arrivano le congratulazioni, da parte di amici e parenti, a Francesco Leone, 22 anni, di Cerreta, che si è laureato qualche giorno fa alla Facoltà di Scienze Motorie.

Francesco è un ragazzo in gamba, ha sempre partecipato con impegno e dedizione a tutte le attività organizzate nel suo paese, una piccola frazione del Comune di Seravezza, che si distingue per portare avanti iniziative che sono sempre apprezzate in tutto il comune.

La cosa interessante è che Francesco è il primo nativo (e anche abitante) di Cerreta Sant’Antonio che si laurea.

Ancora congratulazioni, Francesco, anche da parte della redazione di Verde Azzurro.